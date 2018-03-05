Блеф системы: «Вот вы критикуете, а сами идти работать не хотите»

Леся Левченко Прогнившая, застоявшаяся система часто производит в окружающий мир следующую мысль: "Вот вы критикуете, а сами идти работать не хотите". И вот яркий пример тому, как система в этом смысле блефует, боясь того, чтобы кто-то извне нее попал внутрь.

Недавно проходил конкурс на занятие должности начальника Управления образования Николаева. Огромная сложная сфера с кучей накопившихся проблем, выстроенная деструктивная система управления, коррупция, отсутствие каких-либо видимых и стратегических преобразований.

Среди кандидатов - почти все члены этой системы. Кто в управлении образования работает, кто учитель, кто был учителем. И вот появляется кандидат извне системы, систематически и яро ее критикующий. Леся Левченко - отличный и как по мне единственный кандидат, победа которого бы означала хотя бы шанс на качественные преобразования в системе образования.

Я специально тогда пошел посмотреть на этот конкурс, чтобы посмотреть, как система среагирует на Лесю Левченко. И бы не удивлен, когда после ее критической речи в сторону старого руководства, коррупции, неэффективного управления и, что главное, полного безразличия системы к ребенку, члены комиссии (депутаты, чиновники), избиравшей нового начальника гороно, встрепенулись.

"А вы хоть что-то позитивное можете сказать о наших школах?". "А вы понимаете, как работает система?". "Неужели ничего хорошего в нашей системе образования вы не видите?".

Леся Александровна не прошла конкурс. Победила сотрудница областного управления образования. Потом и она не подошла, был объявлен второй конкурс, который в последствии отменили. И сегодня уже без конкурса (на кой черт они вообще нужны, правда), была назначена очередная безликая сотрудница облоно.

Система держится не столько на людях, сколько на щаблонах, стереотипах, которые эти люди продуцируют. Ну и на страхе, конечно. Страхе за себя, и за свои шаблоны и стереотипы. Эти люди говорят, что система плохая, но не замечают, как сами ее питают, формируют и продолжают строить и укреплять. И, даже допустив мысль о ее изменениях, тут же пугаются, переставляя серые неподвижные фигуры из управления в управление, не оставляя ни единого шанса на попадание в эту систему "чужака".

И сейчас я читаю посты Леси Левченко о продолжающихся бедах в системе образования, и понимаю, что все останется на своих местах: система будет производить беды, а Леся Александровна продолжит эти беды критиковать. "Вот вы критикуете, а сами идти работать не хотите". Ага.