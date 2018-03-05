Волшебный вечер 8 марта вместе с Lounge café MozarT и лучшим волшебником-иллюзионистом страны

Многие считают, что весна – самое удивительное время года. Она наступает так стремительно, что перемены в природе происходят буквально на глазах. Наступление весны создает ощущение прихода чего-то нового, удивительного и радостного.

Также весной празднуется самый красивый и чудесный женский день.

8 марта дарит нам чувство радости, счастья и особое весеннее настроение.

Приглашаем всех погрузиться в романтическую атмосферу незабываемого праздника вместе с Lounge café MozarT.

Нашим гостям мы подготовили незабываемую праздничную программу с настоящим фокусником, иллюзионистом и магом Вячеславом Дранниковым. Каждый гость может стать помощником нашего фокусника и лично на себе сможет ощутить всю силу магии этого замечательного вечера.

А также вас ожидает живая музыка с очаровательным и непревзойденным вокалистом, чарующий и незабываемый голос которого наполнит этот вечер романтикой и душевностью.

Шеф-повар ресторана сделает все возможное, чтобы доставить невероятное гастрономическое удовольствие. А для всех постящихся мы подготовили очень вкусное постное меню. Вас ожидают такие блюда как: чечевица с овощным соте, рататуй, бобовая лапша с вялеными томатами и невероятный постный черничный чизкейк! Это стоит попробовать!

Вместе мы сделаем для вас этот самый женственный день в году просто волшебным!

Мужчины, угодить прекрасным дамам не так сложно! Подарите своим любимым незабываемый романтический вечер и они будут счастливы.

Бронь столов: 097-0000-494

Адрес: улица Фалеевская, 9-а