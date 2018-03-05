«Здрасте, приехали» или Не много ли хотят перевозчики, запрашивая тариф в 9-12 гривен?

Из года в год маршрутчики поднимают тему повышения стоимости проезда в городском общественном транспорте. Этот год не стал исключением – уже больше месяца у всех на слуху вопрос с повышением тарифа. А действительно ли необходимо это повышение? Действительно ли оно оправданное? И действительно ли водители выходят в ноль, сводят концы с концами и бедненькие уезжают в другие страны «arbeiten»?

Немного хронологии:

1. Перевозчики на первую встречу (24.01.2018) с властью пришли с заявлением, что подвижной состав изрядно поредел, люди еле работают, жить не на что и тд и тп. Так, по их подсчётам осталось около 700 маршруток, хотя в 2016 году было 1320. Также подорожало топливо и цены на детали/колеса/ремонт в том числе. Исходя из этого, перевозчики озвучили стоимость тарифа в 6-9 гривен, а то и все 12 с расчетом себестоимости на текущий год.

2. С первой встречи эта тема набирала оборотов и дошло до того, что в информпространство начали вливать информацию про забастовки, радикальные методы в отношении самих маршрутчиков, в случае их отказа устраивать забастовки и тд. При этом сами предприятия перевозчики и общественники стали перекидывать ответственность на друг друга.

3. С каждым днём решение о поднятии тарифа затягивалось: то не хватает документов, то цифр, то данных о пассажиропотоке и тд. То возникают проблемы при расчёте расходов: власть и перевозчики хотят придерживаться официальных законов и норм, общественники - считать по факту. Каждый раз, что-то новое, но и не менее важное.

4. Расходы, которые мягко говоря вызывают сомнение и много вопросов: при тарифе в 12 гривен перевозчики обязуются выпускать только чистые машины, при том, что на каждую машину в год в разделе по затратам на охрану труда прописано более 20 тысяч гривен, в которые, в частности, и входит содержание транспорта в чистоте, производственная санитария, оплата туалетов(!), которых по факту на конечных остановках нет. Неужели такой сумы мало для выезда чистого транспорта? По словам представителей фирм перевозчиков, водители берут деньги из выручки и платят за туалеты в кафе или магазинах. При этом за потраченную суму они никак не отчитываются. Может поэтому в конце дня дебет и кредит не сходятся?

Также в тариф перевозчики закладывают затраты на связь – 3 тысячи 520 гривен в год с каждого автобуса. Они что, каждому водителю покупают новые смартфоны? При том, что у оператора Vodafone годовой тариф стоит в районе 350 гривен.

Интересным также является тот факт, что на изготовление билетов с каждой машины в год тратится 1 тысяча 400 гривен. А тут вопрос: кому-то хоть раз водитель давал этот билет, который по закону в случае ДТП выступает неким страховщиком для пострадавшего? Ведь иначе никак не докажешь, что ты вообще попадал в это ДТП. Тогда зачем же тратить такие деньги, на то что не используется? Тем более большинство водителей даже не заполняют билетно-кассовые листы и многие другие важные бумажки. А также аптечки и огнетушители или отсутствуют, или неисправны.

5. Наконец-то спустя месяц (28 февраля) отдел цен Николаевского горсовета якобы подсчитал обоснованный тариф на проезд – в 5,99 гривен. Примечательно и то, что именно 6 гривен, как минимальную цену требовали перевозчики. Однако к вечеру Елена Болычевская – начальник того сама отдела цен, написала объяснительную записку, что это ее «личное мнение» касательно возможного тарифа и что данная цифра «не подтверждена соответствующими расчетами и подтверждающими документами от предприятий».

P.S: однако, профессионально наши чиновники снимают с себя ответственность за свои слова. #ящитаю

6. При этом в 2017 году она же сообщала, что «Исходя из всех данных, мы (отдел цен, - авт.) рассчитали, что тариф перевозчиков от 10 до 20 километров должен составлять порядка 5 гривен, свыше 20 километров – 6 гривен, свыше 25 километров – 7 гривен». Так каким образом тогда сегодня для разного километража было расчитано 6 гривен?

7. К тому же, в самый неподходящий момент с должности транспортного вице-мэра снимают Александра Садыкова, который за полтора месяца так и не был назначен. Хотя, НАПК якобы давал позитивную оценку, а все недочеты были исправлены.

(Читайте: «Сегодня-завтра», – Садыков о вступлении на должность вице-мэра Николаева по вопросам транспорта;

В мэрии Николаева после проверки заявили, что Садыков не может занимать должность заместителя городского головы;

«Эту ситуацию рассмотрят в суде», - Садыков заявил, что не стал вице-мэром Николаева из-за подлога документов)

В частности, он вплотную занимался вопросом повышения тарифа на городском транспорте и по его словам лично каждый день катался на маршрутках ради проверки всех важных вопросов.

И на этом-то депутаты горсовета и сдались, и можно сказать открестились от всей ситуации, якобы: «мы все равно ничего не решаем», «принимает исполком», «мы только рекомендуем» и заявили, чтобы представители перевозчиков, общественники и отдел цен сами считали этот злополучный тариф.

- Что вы там решите, как вы там решите, у нас (на транспортной комиссии, - ПН) этот вопрос больше рассматриваться не будет, - подытожил Владимир Евтушенко – глава транспортной комиссии.

Я конечно далеко не математик, но чисто ради интереса решила посчитать какой же тариф будет оправдан. Исходя из формулы указанной в постановлении Кабмина 1175: Тариф = Плановая годовая себестоимость + плановый годовой доход / на объем перевозок. Будем брать не годовой, а дневной, чтобы легче было просчитать.

Услуги водителя в час – 30 гривен, работает в месяц – 17 дней (данные представителей фирм-перевозчиков). Пассажиропоток – 320 пассажиров в день (данные депутата горсовета Сергея Исакова - члена транспортной комиссии). В документах перевозчики указывают 8-часовой рабочий день. Соответственно, официальная дневная зарплата водителя маршрутки – 240 гривен. Бензин – 32 гривны за 1 литр.

Для примера возьмём маршрут №20 от фирмы "ТФТ": его протяжность составляет 15,18 километров.

Чаще всего маршрутки №20 ездят на Mercedes Sprinter. Стоимость нового автомобиля порядка 24 тысяч долларов. Амортизация в год при эксплуатации 52 765 тысяч гривен. Стоимость амортизации в день при 320 рабочих днях с учетом ремонта и обслуживания 164 гривны 90 копеек. Полазив по многим сайтам с техническим описанием транспорта: среднее потребление топлива составляет – 10-12,2л/100 км.

Исходя из этих данных: на бензин перевозчик тратит 118 гривен 53 копейки за одну поездку(один круг). Так как за 8 часов работы у него не меньше 6 кругов, то в общей сложности – 711,18 гривен. На масло в день - 100 гривен. На амортизацию в день 170 гривен. На стоянку, диспетчера, ремонт и тд пусть откладывает 100 гривен. Итого в день ему нужно тратить 1 тысяча 081 гривны 18 копеек. Если посчитать по формуле: 1 081, 18+240/320= 4 гривны 12 копеек. В принципе в нынешний тариф мы вписываемся.

Да, конечно 20 это не самый большой маршрут по городу, есть и длиннее, например маршрут №1 ЧП «ПиК» - у него километраж составляет 26,08 км.

В основном он ездит на автобусах Рута, Богдан и так далее. Стоимость такого транспорта 617 090 тысяч гривен. Амортизация в год при эксплуатации 51 424 тысяч гривен. Стоимость амортизации в день при 320 рабочих днях с учетом ремонта и обслуживания 160 гривен 07 копеек.

Среднее потребление топлива – 9,8 л/100 км. То его расходы за один круг будут 163,57 гривен. За 6 кругов при 8 – часовом рабочем дне 981 гривна 42 копейки. Опять же на масло в день – 100 гривен. На стоянку, диспетчера, ремонт и тд – 100 грн.

Итого в день ему нужно тратить 1 тысяча 341 гривны 49 копеек. Опять же рассчитываем по формуле: 1 тысяча 341 гривны 49 копеек +240 (зп водителя)/ 320 (пассажиропоток) = 4 гривны 94 копейки. Немного выше нынешнего, но не требуемые 6-12 гривен, при том что это самый длинный маршрут в Николаеве, то цена еще отличная. И это при том, что большинство маршруток ездит не на бензине, а на газу, который в действительности стоит намного меньше. Но представители перевозчиков, отрицают это, и указывают в своих документах именно бензин.

P.S: Интересно получается: все перекидывают ответственность на ближнего или, читай неугодного себе, у всех свое мнение и так далее. Так может и нам, простым жителям при подъеме тарифа до любой отметки заходя в маршрутку давать такую сумму, которую мы считаем приемлемой со словами «Ящитаю этого хватит», «Я так думаю», «Это мое личное мнение». И все будут довольны, ну почти все….

Тем более, исходя из того, что представители фирм-перевозчиков это, так сказать, бизнесмены. А по логике, ни один нормальный бизнесмен себе в убыток работать не будет. Ну, не выгодно это! И как они заявляют, что они не волонтеры, то тем более. А если так посмотреть, то уже года три как они еле-еле сводят концы с концами, причем все фирмы сразу. Да ну? Не верю!

Так может, давайте заморочимся еще месяцок, просчитаем реальный тариф для каждого маршрута города, и пусть каждый николаевец сам выбирает на какой маршрутке ему ездить. Тогда не будет недовольных, если нужно ехать с микрорайона Северный на остановку завод Океан, то он спокойно заплатит 5 гривен, так как это самый большой километраж маршрутки по городу, а добираться на двух транспортах выйдет еще дороже.