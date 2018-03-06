Акция к 8 Марта: жители Николаева смогут купить квартиру со скидкой

Группа строительных компаний «ПАРАДИЗ» запустила акцию, приуроченную к Международному женскому дню. До 31 марта квартиры в жилом комплексе «LEVANEVSKY» будут продавать со скидкой 8%.

Квадратный метр жилья в новом доме стоит от 640 долларов. С 1 по 31 марта жители Николаева смогут купить квартиру по сниженной цене. Новая цена со скидкой 8% — от 588 долларов за квадрат. В трех домах будет 300 квартир площадью от 45 до 108 кв.м.

Из окон нового жилого комплекса открывается отличный вид на Бугский лиман. В пешей доступности — живописный парк Лески и прибрежные зоны отдыха. Между домами проложат удобные мощеные дорожки и расставят скамейки.

Отдельное внимание заслуживает внутренний двор комплекса: он будет закрыт от автомобилей и случайных прохожих. Во дворе установят большую детскую площадку и оборудуют места для занятий спортом. По периметру комплекса расположат удобную парковку, которая будет отделена от зоны отдыха. Территория ЖК находится под видеонаблюдением.

Застройщик сдает квартиры с чистовой отделкой. В проекте заложены просторные и продуманные планировки. В каждой квартире будет установлено индивидуальное газовое отопление от двухконтурного котла.

ЖК «LEVANEVSKY» расположен по ул. Леваневцев, 30/3. В комплексе будут построены три десятиэтажных кирпичных дома. Первая очередь строительства завершится в четвертом квартале 2018 года.

Новые дома строят недалеко от остановки общественного транспорта — 2 КП. Здесь ходят маршрутки и троллейбусы, жители смогут без проблем уехать в любую точку города. Поблизости расположена школа, несколько детских садов, магазины, аптеки, фитнес-клубы и парикмахерские.

О застройщике:

Группа строительных компаний «ПАРАДИЗ» работает с 2008 года. Компания строит дома и жилые комплексы в Николаеве и Киевской области. «ПАРАДИЗ» ежегодно сдает более 15 000 квадратных метров жилья.

В портфеле компании числятся следующие объекты в Николаеве: ЖК «Премьер Хаус» на улице Чкалова, Дом на ул.Лазурная, ЖК «Новый Северный» и ЖК «Северная Звезда» на улице Архитектора Старова.

Контакты:

Отдел продаж:

(095) 840-36-34

(073) 840-36-34

г. Николаев, ул. Леваневцев, 30/3

www.paradise-stroy.com.ua