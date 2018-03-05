В николаевском пабе Ципа сегодня скидки на пиво 50%

Николаевский паб крафтового пива Ципа завет всех фанатов хорошего пива в гости. Сегодня в заведении действует традиционная понедельничная скидка 50% на все пиво Гуцульской крафтовой пивоварни Ципа.

По мнению барменов из Ципы, сегодня в заведении представлена отличная подборка пива “на кране”, которая позволит любому, даже самому искушенному пивоману найти что-то для себя.

В пивном меню сегодня:

ЦИПА

- Менчул - Петрос - Чорна Гора - Біла - Золота - Під Травов - Червона - Самотня - Вночі - Чорна - Plombir

Дружеские пивоварни:

- Wooly Hop/ Burlington - FDB/ Happy Dipa - Varvar/ Varyat - Underwood/ Dipa

А также два отдельных крана с чешской классикой:

- Velkopopovický Kozel - Pilsner Urquell

Если есть желание согреться, найдется в заведении и чего по крепче - подчеркивают бармены. К пиву и алкоголю в заведении предлагают блюда гуцульской кухни, гуцульскую пиццу и бургеры.

Также в пабе анонсируют старт в скором времени программы лояльности “Ципа-club”. Клубные карты будут предоставлять гостям постоянные скидки и целый ряд бонусов и регулярных подарков. Приобрести клубную карту можно будет уже в этом месяце. О запуске “Ципа-club” в пабе обещают отдельно проинформировать всех на официальной странице заведения в Фейсбуке.

Паб Ципа находится во дворе кинотеатра “Родина” по адресу ул. Соборная, 2В.

Столик можно зарезервировать по телефону 073 026 2709.