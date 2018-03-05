Включайте мозги или История, как «больницу отключили от отопления за долги»

Многие успели посмеяться над системой отопления Баштанской ЦРБ, а в итоге это все переросло в новостные сообщения из которых следует, что «трубы отопления ведут в кабинеты руководства и VIP-клиентов» и, что «больницу за долги отключили от отопления»… Думаю, на этом фантазия не остановится.

Для меня этот яркий пример того, как одна фотография с вполне объективным комментарием, наверное, компетентного человека, может «отключить от отопления целую больницу за долги» ))))

Началось все с поста сотрудника компании, которая занимается установкой котлов, использующих альтернативные источники отопления. С его намеками спорить не буду, потому что всем понятно, что новые котлы и системы отопления более эффективны и экономичны. Упущу и изыски местных партийных активистов (они конечно от таких определений во всю открещиваются, но…), которые тут же перевернули это фото в нужное себе русло, почему-то решив, что Илон Маск в полном ах*е от такой системы отопления.

А далее «глобальная информационная система», клавиатурой какого-то, наверное, известного «журналиста – любителя побродить по миру» выдала диагноз реформе медицины (напомните, когда ей был дан старт?) и энергетики. Плюс ко всему, люди, которые точно знают где находиться Баштанская ОТГ, выяснили, что отапливаются только кабинеты руководства больницы и VIP-палаты :)



А что же на самом деле? О Боже, а на самом деле такая система отопления сегодня функционирует не только в Баштанской ЦРБ. Естественно, вопросы о авторах и исполнителях проекта, как и о причинах их реализации, так и остались без ответов. Ну и правильно. Зачем? Главное, что Маск в полном ах*е ))))

Так вот, данная система отопления внедрялась в 2002-2004 годах на социальных объектах района. В тот период происходило постоянное отключение энергосистемы и из-за остановки электронасосов, «разморозили» почти все трубопроводы социальной сферы района. Тогда было найдено конструктивное решение - многоконтурная система естественной циркуляции, по типу большинства индивидуальных жилых домов - без электронасосов. В то время большинство проектировщиков утверждали, что подобная система не будет работать на таких объектах, да и средств не было не то, что на проектирование, а также на материалы и заработную плату. На средства спонсоров были изготовлены проекты только на топочные для получения разрешений ОАО «Николаевгаз» на газификацию и на газоснабжение объектов социальной сферы, а за счет кооперации средств местных предпринимателей и фермеров это все и было реализовано. Работы проводились силами коммунального предприятия «Горкоммунхоз».

В Баштанской ОТГ утверждают, что сегодня они с уверенностью могут сказать, что это было оптимальное решение, которое и дало положительный результат. Уже в течение 16 лет системы теплоснабжения работают безупречно, оправдала себя так как совершенно независимая от возможных чрезвычайных ситуаций, хотя и морально устарела.

Сегодня Баштанская ОТГ в числе лучших по области и, лично я понимаю логику «не догонять тенденции, а стараться перепрыгнуть несколько ступеней». Насколько я понимаю, первоочередные приоритеты и видение развития инфраструктуры громады есть. Уверен, что и до замены этих «пауков» дойдут.

А пока я жду сюжетов комиков из центральных телеканалов, а себя в очередной раз призову:

включать_мозги_и_здравый смысл