«Наши проекты под надежной защитой от промышленных пиратов», – на НТРЗ запатентовали проект модернизации тепловоза

Николаевский тепловозоремонтный завод получил патент на энергетическую систему тепловоза.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор НТРЗ Вячеслав Симченко.

«Разработать проект модернизации тепловоза - это круто.

Реализовать его на практике - это очень круто.

А защитить этот проект патентным правом от пиратского использования - это для нашей страны необычно, но надо привыкать к цивилизованным методам работы и уважению к интеллектуальной собственности.

Теперь мы прошли все эти этапы, и наши проекты под надежной защитой от промышленных пиратов», – написал Симченко.