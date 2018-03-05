«Наши проекты под надежной защитой от промышленных пиратов», – на НТРЗ запатентовали проект модернизации тепловоза

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Николаевский тепловозоремонтный завод получил патент на энергетическую систему тепловоза.

Об этом на своей странице в Facebook написал директор НТРЗ Вячеслав Симченко.

«Разработать проект модернизации тепловоза - это круто.

Реализовать его на практике - это очень круто.

А защитить этот проект патентным правом от пиратского использования - это для нашей страны необычно, но надо привыкать к цивилизованным методам работы и уважению к интеллектуальной собственности.

Теперь мы прошли все эти этапы, и наши проекты под надежной защитой от промышленных пиратов», – написал Симченко.

Тарас Леонтян

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русскийобщество