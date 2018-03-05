«Наши проекты под надежной защитой от промышленных пиратов», – на НТРЗ запатентовали проект модернизации тепловоза

Николаевский тепловозоремонтный завод получил патент на энергетическую систему тепловоза.
Об этом на своей странице в Facebook написал директор НТРЗ Вячеслав Симченко.
«Разработать проект модернизации тепловоза - это круто.
Реализовать его на практике - это очень круто.
А защитить этот проект патентным правом от пиратского использования - это для нашей страны необычно, но надо привыкать к цивилизованным методам работы и уважению к интеллектуальной собственности.
Теперь мы прошли все эти этапы, и наши проекты под надежной защитой от промышленных пиратов», – написал Симченко.