Двое николаевских судей не прошли в члены нового состава Совета судей Украины

Николаевские судьи не прошли в члены нового состава Совета судей Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, по результатам голосования делегатов XV съезда судей Украины за членов нового состава Совета судей Украины, судья Николаевского окружного административного суда Анна Лебедева и судья Хозяйственного суда Николаевской области Александр Ткаченко не набрали достаточно голосов и не прошли.

Отмечается, что всего всего на 31 должность члена ССУ претендовали 43 кандидата.

«Таким образом членами ССУ стали 29 судей: Игорь Бахаев (повторно), Марина Бойко (в третий раз), Вадим Бутенко (повторно), Елена Журавская (повторно), Игорь Костюков, Дмитрий Мальцев, Виктор Маслов, Дмитрий Мовчан, Инна Плахтий (в третий раз), Оксана Савенко, Виктория Чебан (в третий раз), Андрей Жук, Валерия Черная (в третий раз), Иван Колиснык (повторно), Оксана Марченко (в третий раз), Наталья Мороз, Татьяна Суярко (повторно), Сергей Еремейчук, Людмила Демич, Андрей Калараш, Денис Масенко (в третий раз), Евгений Мезенцев (повторно), Богдан Монич (в третий раз), Юрий Власов, Галина Диброва, Владимир Кравчук, Егор Краснов, Виктор Остапук и Олег Ткачук», - говорится в сообщении.

Также предполагается, что во вторник, 6 марта съезд судей изберет еще двух недостающих членов ССУ по квоте административных судов.

Ранее сообщалось, что в 2018 году Высшая квалификационная комиссия судей Украины планирует провести в Николаевской области квалификационное оценивание на соответствие занимаемой должности 16 судей. Среди них - Анна Лебедева.