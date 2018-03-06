Уничтожение хирургического отделения по прихоти решал

Очередной скандал в больнице БСМП.

И нам уже в которой раз приходится выступать на защиту медиков от очередной группировки в руководстве горздрава, решивших делать что им вздумается во благо себя и для своего кармана (естественно, а у вас есть другие варианты?).

У нас есть информация - для чего это делается. Вы очень удивитесь.

Ни с того, ни с сего и ошарашив всех до упаду руководительница горздрава Шамрай решила вдруг закрыть одно из ЖИЗНЕННО необходимых отделений хирургиии в БСМП! Отделение, постоянно загруженное пациентами и работающее десятки лет. И перевести его в ....больницу Дубки. И все это под соусом реформ о "госпитальных округах". За время работы не создав абсолютно ничего нового и позитивного в городских больницах - но теперь принялась за разрушение старого. К чему такая спешка - спросите вы?

Тем более, что недоминистр Супрун со своими бредовыми и никому не понятными псевдореформами скоро пойдет на.. очень далеко. А тут прям такая исполнительность...и спешка.И при чем тут горздрав, панове - к госпитальным реформам?

Обещав общественные обсуждения - никто их не проводил.Никого не спросили - ни врачей, ни громаду! Все протягивается нагло и цинично, с запугиванием персонала.

По случаю категорического несогласия всего отделения (да и всей больницы) они выдают ультимативное личное предупреждение заведующему отделению Головину от Демьянова - предупреждающего его об увольнении в случае отказа.

Мы еще более подробно расскажем о всех фокусах, которые творит Демьянов по приказу горздрава по отношению к отделению хирургии.

Я обращаюсь к депутатам горсовета за помощью и к и.о.мэра Казаковой - помогите сохранить данное отделение.Пора уже показать свою работу - мы для этого вас выбирали.

В свою очередь мы, как представители громады, не дадим происходить подобным аферам, приводящим к развалу и так умирающей медицины! Отделение будет там,где и было!