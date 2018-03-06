В Николаевскую область прислали 11,5 тысяч доз вакцины от кори, паротита и краснухи

В Николаевскую область 2 марта прислали 11,5 тысяч доз комбинированной вакцины для профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи.

Об этом сообщили в пресс-службе Николаевской облгосадминистрации.

Вакцина закуплена за средства Государственного бюджета Украины и распределена в районы области.

Также отметили, что именно низкий уровень вакцинации в предыдущие годы стал основной причиной вспышки кори в Украине. Выполнение плана прививок против кори, паротита и краснухи (КПК-1) по Николаевской области составляет 93,8% (по Украине - 93,3%), объем ревакцинальных прививок (КПК-2) – 89,9% (Украина – 90,7%).

Напомним, что ранее в Одессе на время запрещали посещать учебные заведения детям без прививок против кори.