В Николаевском горсовете создают рабочую группу по разработке программы численности бездомных животных

В Николаеве, в очередной раз, по инициативе депутата Николаевского городского совета от «Оппоблока» Игоря Копейки, создадут депутатскую рабочую группу по разработке и внедрению программы по численности бездомных животных.

Об этом стало известно в ходе заседания постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, коммунальной собственности и благоустройства города во вторник, 6 марта.

Так, Копейка письменно предложил обратиться к главам других постоянных комиссий с просьбой выбрать депутатов, которые войдут в состав рабочей группы. Депутаты комиссии приняли решение, что в комиссию войдут Игорь Копейка, Олег Солтис и Алексей Лепишев.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы «ПИК «МГБ» Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.

Как известно, Заводский суд арестовал Игоря Копейку сроком на два месяца на время следствия с правом внесения залога в размере 1 миллион 57 тысяч гривен. Его сына Николая суд поместил под круглосуточный домашний арест. В это же день за Игоря Копейку был внесен залог.