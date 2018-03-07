Спасатели предупредили николаевцев, что опасно выходить на замерзшую реку и выводить на нее детей

Спасатели призвали жителей Николаевщины не «испытывать на прочность лед» на реке.

Об этом сообщили в Главном управлении Государственной службы чрезвычайных ситуаций Украины в Николаевской области.

Во избежание несчастных случаев на обледенелых водоемах спасатели совместно с представителями социальной службы и патрульной полиции провели рейд по побережью реки Южный Буг.

«Специалисты напомнили горожанам об опасности льда, который из-за перепадов температурных показателей еще недостаточно сформирован и дали рекомендации о порядке действий в случае возникновения угрозы или падения под лед».

- Если вы все же идете на лед, не забывайте об основных правилах безопасности. Не собирайтесь большой группой людей на одной части ледового покрытия, Не прыгайте и не бегайте по нему. Заботьтесь о себе и своих близких! - призывали спасатели и вручили гражданам профилактические листовки.

Напомним, что ранее в Николаеве полиция проверила условия проживания детей в неблагополучных семьях.