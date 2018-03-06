В Хмельницком водителю маршрутки пригрозили поездкой в зону АТО за отказ бесплатно везти вдову бойца

В Хмельницком власти провели «жесткую беседу» с водителем маршрутного такси №38, который отказался бесплатно везти жену погибшего участника АТО Александра Бойко Светлану.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook заместитель мэра Хмельницкого Андрей Бондаренко.

«С водителя маршрутки и с перевозчика ООО «Хмельницкое такси» взяты объяснения и проведена жесткая беседа. Перевозчик и водитель приносят извинения. Владелец предприятия-перевозчика сегодня встретилась со Светланой и также принесла свои извинения», – рассказал он.

Для наказания и профилактики, как отметил заммэра, «водитель поедет в зону АТО с гуманитарной миссией на своем авто и за счет перевозчика».

«Считаем, что так будет справедливее, чем уволить водителя и оставить маршрут №38 без одной машины», – заявил Бондаренко.

Также заместитель мэра добавил, что на последней сессии городского совета узаконили право на бесплатный проезд в городском транспорте членам семей погибших бойцов АТО.

Напомним, что одесситы выволокли «маршрутчика» из автобуса за оскорбление бойца АТО.