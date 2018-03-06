В Киеве на мосту перевернулась военная бронемашина «Cougar»

Во вторник, 6 марта, в Киеве возле станции метро «Нивки» на мосту перевернулась военная бронемашина «Cougar».

Об этом сообщает Информатор.

Так, «Cougar» ехал по проспекту Победы в сторону «Святошино», когда его подрезал другой автомобиль. После этого бронемашина вылетела на обочину и перевернулась. В машине было два человека, от помощи медиков они отказались.

Отмечается, что сейчас на месте работает полиция и скорая помощь. Обстоятельства ДТП устанавливают.

Ранее сообщалось, что в Киеве автомобиль из кортежа Порошенко сбил человека, перебегавшего дорогу.