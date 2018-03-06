Украинские мобильные операторы докупили частоты под 4G на сумму более 5 миллиардов гривен

В Украинском государственном центре радиочастот (УГЦР) в Киеве 6 марта состоялся второй тендер по выдаче лицензий на 4G-связь в полосах радиочастот 1710-1785 МГц и 1805-1880 МГц.

Об этом сообщает Инфорезист.

На тендер были выставлены шесть лотов, три из которыхбыли закреплены за мобильными операторами «большой тройки» для обеспечения непрерывности оказания услуги. Лот №1 (30 МГц) отошел lifecell за 795 млн грн; лот №2 (50 МГц) — «Киевстару» за 1,325 млрд грн; лот №3 (40 МГц) — «Vodafone Украина» за 1,06 млрд грн.

Также отмечается, что еще три лота были разыграны на аукционе.

Лот №4 получил «Киевстар» по цене 612 млн грн, лот №5 — «Vodafone Украина» по цене 742 млн грн, лот №6 — «Киевстар» по цене 900 млн грн.

Напомним, что украинские мобильные операторы купили частоты под 4G почти за 2,5 миллиарда гривен.