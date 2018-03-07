«Николаевводоканал» ликвидирует аварию на коллекторе по микрорайону Кульбакино

В среду, 7 марта, аварийно-ремонтная бригада ГКП «Николаевводоканал» начала ликвидацию аварии на коллекторе по микрорайону Кульбакино.

Об этом сообщается на странице предприятия в Facebook.

Отмечается, что авария произошла на стальной трубе диаметром 300 мм.

На данный момент разрыт котлован, на месте повреждения коллектора будет наложен ремонтный хомут. Работы планируется закончить до конца дня.

Напомним, что «Николаевводоканал» ликвидировал аварию на коллекторе по улице Космонавтов раньше запланированного.