Под Николаевом «Audi» из-за тумана «влетела» в «КАМАЗ» - водителя иномарки госпитализировали

На Николаевщине в среду, 7 марта, столкнулись военный «КАМАЗ» и «Audi».

Об этом сообщает 0512.

Так, «КАМАЗ» двигался из Николаева в сторону Вознесенска и в районе села Баловное стал выполнять маневр разворота. В это время в него въехал водитель «Audi», который из-за сильного тумана не увидел большегруз.

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель «Audi». Его с тарвмами доставили в БСМП. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства выясняются.

Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту перевернулась военная бронемашина «Cougar».