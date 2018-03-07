Под Николаевом «Audi» из-за тумана «влетела» в «КАМАЗ» - водителя иномарки госпитализировали

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На Николаевщине в среду, 7 марта, столкнулись военный «КАМАЗ» и «Audi».

Об этом сообщает 0512.

Так, «КАМАЗ» двигался из Николаева в сторону Вознесенска и в районе села Баловное стал выполнять маневр разворота. В это время в него въехал водитель «Audi», который из-за сильного тумана не увидел большегруз. 

Отмечается, что в результате ДТП пострадал водитель «Audi». Его с тарвмами доставили в БСМП. Сейчас на месте происшествия работает полиция. Обстоятельства выясняются. 

Ранее сообщалось, что в Киеве на мосту перевернулась военная бронемашина «Cougar».

Людмила Жерновская

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русскийобщество