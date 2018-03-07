Спасем Кинбурн от пожаров

Наверное все, кто со мной знаком, знают что я с самого детства влюблен в Кинбурн – еще с того момента, когда впервые попал сюда в составе экипажа небольшого рыбацкого судна. Времена были непростые, и уже подростком я старался самостоятельно зарабатывать на жизнь в составе рыболовной артели. Тогда я и понял, что Кинбурнская коса – это уникальное чудо света, уголок первозданной дикой природы с богатейшей флорой и фауной, какой сегодня вряд ли сыщешь где-то еще.

К сожалению, только в прошлом году на Кинбурне – от оконечности косы до села Геройского, расположенного на территории соседней Херсонской области, произошли четыре крупных пожара. Тогда в районе Геройского сгорели сразу несколько гектаров леса. Горели маслины недалеко от памятника Александру Суворову, горели сосны в прибрежной полосе, и, что самое страшное, горели дома в населенном пункте Покровские хутора.

Волею судьбы в это время я как раз оказался на Кинбурнской косе и сумел организовать для тушения пожара своих людей, отдыхающих, соседей, обеспечить транспорт и самый необходимый инвентарь. Приезжие туристы бежали с берега моря на помощь, но у них не было подручных средств для пожаротушения. Мы же приехали с лопатами, ведрами и т.д., что тоже сыграло свою положительную роль в локализации пожара. А ведь тогда возле памятника А.Суворову просто жутко горели маслины, высота пламени достигала двух с половиной метров, и если бы мы не справились – огонь дошел бы до Рымбов.

Казалось, потушили – и ладно. Но тут новый пожар: загорелся сосновый лес. А сосна на сорокаградусной жаре – хуже чем порох! И этот пожар удалось локализовать и потушить.

А потом загорелись Покровские хутора.

Это был самый страшный пожар: горели жилые дома и хозяйственные постройки, огонь стремительно распространялся, подобрался метров на пятнадцать к местному магазину. Мы, как могли, старались спасать людей и их имущество, выгоняли живность на улицу подальше от бушевавшего огня. Был момент, когда уже показалось, что мы не сможем остановить пламя, и здесь сгорит всё, что только может сгореть. Но, слава Богу, пожар совместными усилиями удалось потушить.

А знаете причину возникновения, как минимум, одного из этих пожаров? Все до банального просто: приезжие, отдыхавшие здесь «дикарями», не нашли ничего лучшего как в жуткую жару в сухом лесу на ветреной погоде пожарить шашлычок. Пожарили на славу! Да так, что чуть сами не сгорели…

Три кита Кинбурна – это Покровский сельсовет, национальный природный парк «Белобережье Святослава» и местное лесничество. Национальный парк и лесничество финансируются из рук вон плохо, но у сельсовета-то деньги есть. Так почему бы им не разместить в населенных пунктах противопожарные посты, снабдив минимумом необходимого противопожарного инвентаря? Это же их села, их люди!

Учитывая историю наших непростых отношений со здешним сельским головой Григорием Агафоновым (об этом уже много сказано, не хочу повторяться), еще летом прошлого года я решил обратиться к нему публично, через средства массовой информации, дабы он потом не заявил, что я ему ничего не говорил. Предложение ое было простое и разумное: объединить усилия, чтобы обеспечить на косе хоть какой-то уровень противопожарной безопасности и, в случае необходимости, оперативных действий для тушения возгораний.

К сожалению, какого-либо вразумительного результата на свое обращение я так и не увидел.

Конечно, не мне судить, но жизнь местного населения нелегка и первейшая задача Г.Агафонова сделать всё возможное и невозможное, чтобы её облегчить. Ведь нужно учесть, что люди живут здесь вдалеке от внешнего мира, зимой вообще практически изолированы от материка. Изо всех привычных для нас благ цивилизации здесь есть только электроэнергия, да и с той бывают перебои. Вдобавок земля тут не плодородна, земледелие не развито, охота давно сошла на нет (нацпарк, всё-таки!), а традиционный промысел многих поколений кинбурян – рыбная ловля – в последнее время крайне затруднен в силу самых разных причин.

Раз местные жители избирают Г.Агафонова, значит он им зачем-то нужен. Но вот вопрос: а, собственно, зачем? Добиться от него решения какого-либо вопроса просто невозможно. И проблема с предотвращением пожаров – яркий тому пример. Конечно, рано или поздно придет новый глава громады и, возможно, ситуация изменится в лучшую сторону. Но это же не означает, что сегодня нужно сидеть, сложа руки, ждать наступления лета, а вместе с ним и новой порции пожаров!

В очередной раз я хочу воззвать к разуму Григория Агафонова, а также обратиться к Очаковской районной власти, к депутатам Николаевского областного совета, к народным депутатам Украины Борису Козырю, на округе которого находится Очаковский район, и Андрею Вадатурскому, который, как я понимаю, искренне любит кинбурнскую лесостепь и у которого здесь есть своя собственность.

Уважаемые друзья-товарищи, панове! Давайте соберемся вместе с руководителями нацпарка и местного лесничества в формате «круглого стола» и определимся, наконец, как нам быть, как изменить ситуацию к лучшему. Уверен, что совместными усилиями мы вполне сможем обеспечить приобретение хотя бы одной – двух пожарных машин-автоцистерн высокой проходимости, которые бы не подвели в трудную минуту и не завязли в кинбурнских песчаниках. Лично я готов обеспечить гаражирование такой машины, снабдить её горюче-смазочными материалами, предоставить на летний сезон водителя (зимой здесь все равно серьезных пожаров не бывает – только летом). Не беда, даже если это будут не новые, а бывшие в употреблении машины – лишь бы надежные.

Если кто-то надеется на авось, на то, что в этом году, даст Бог, пронесет, то зря надеетесь. Не пронесет! Самое страшное, если случится непоправимое, если погибнут люди. Кто потом будет нести за это юридическую и моральную ответственность, если не местная власть?!

Сейчас коса в сезон отдыха очень быстро превращается в настоящий людской муравейник. После аннексии Крыма сюда приезжает намного больше отдыхающих, нежели прежде. Но нормальных условий для расселения и отдыха людей здесь, считай, нет.

Конечно, эти условия нужно создавать. Но прежде всего, необходимо запретить приезжим расселяться в лесах «дикарями» и, упаси Боже, жечь костры. Да что там костры! В жаркую погоду и с учетом того, что около трехсот дней в году на косе стоит преимущественно ветреная погода, разгоняющая любую искру, провоцирующая в лесах пожары, особенно верховые, нужно вообще категорически запретить использование открытого огня – даже курение! А также определить размеры штрафов за нарушение запрета и беспрекословное их взимание. В этом деле должен царить строгий порядок.

Разумеется, дело не должно ограничиваться только запретами. Нужно определить приезжим туристам конкретные места для отдыха, обустроить их и облагородить, решить вопросы с приготовлением пищи, с водоснабжением и элементарными удобствами.

Пример слаженной совместной работы – очистка косы от свалок твердых бытовых отходов. Еще недавно Кинбурн утопал в бытовом мусоре. И вот в прошлом году из-за патологического бездействия сельсовета (а уборка и вывоз бытового мусора – прямая обязанность органа местного самоуправления, каковым и является сельсовет) этим вопросом вплотную занялся национальный парк. И не «для галочки», а чтобы по-настоящему навести порядок. Экологи обратились к местным жителям, предпринимателям. И мы с готовностью откликнулись: кто-то помог техникой, кто-то — ГСМ, а кто-то и сам пришел грузить мусор, накапливавшийся годами и десятилетиями. В итоге самые кричащие свалки были вычищены, вывезены на полигон ТБО в Голопристанском районе Херсонской области. По моей оценке вывезено не менее полусотни «КрАЗов» и «КамАЗов» мусора, только мои грузовики сделали два десятка ходок. Конечно, полностью проблема не устранена, но её острота снята.

И вновь не могу не вспомнить о сельском голове: многое вывезли, но самые большие свалки остались вокруг Васильевки, где живет дражайший Григорий Михайлович. Неужели ему самому не противно жить в окружении мусора и цветущей буйным цветом амброзии, которую годами никто не косит? Или он думает, что завтра его не переизберут на новый срок, и он уедет с косы куда подальше?

Так, как мы поступили с решением проблемы мусора, нужно поступить и с обеспечением пожаробезопасности. Особое место в решении вопроса я отвожу народным депутатам, у которых есть возможность получить государственные субвенции для закупки пожарных машин. Когда-то на Кинбурне остро стоял вопрос с машиной «скорой помощи», и я сумел добиться, чтобы «неотложка» на косе появилась. К сожалению, сегодня у меня такой возможности в отношении пожарных машин нет – депутат городского совета Николаева, который территориально к Кинбурну никак не относится. Но ведь нардепы такие вопросы могут решать! Вон тот же Олег Ляшко, как бы мы к нему не относились, сумел выбить на свой избирательный округ десятки пожарных машин, обновил парк противопожарной техники. А наши, николаевские нардепы чем хуже?

Любой пожар проще предотвратить, нежели его потом тушить. Наша задача – предотвратить пожары. А для этого нужны слаженные усилия сельсовета, нацпарка, лесничества, районных властей и народных депутатов Украины.

Верю – у нас всё получится! И тогда нас не будет страшить пример более чем пятнадцатилетней давности, когда в результате грандиозного по своим масштабам пожара на Кинбурнской косе сгорели тысячи гектаров леса. И никто ничего тогда не смог поделать.

Надеюсь, мы многому научимся у жизни и сделаем правильные выводы. Хочется верить, что, начиная с нынешнего года, Кинбурн будет надежно защищен от пожаров. А времени осталось не так много – до лета всего два с лишним месяца. Поэтому нужно спешить.

Анатолий Дюмин,

депутат Николаевского городского совета,

Почетный гражданин г. Николаева.