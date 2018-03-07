Магазин меховых изделий STARDUST и кожгалантереи WITTCHEN радуют жителей Николаева скидками в честь 8 Марта

Бутик-ателье верхней одежды из меха, кожи и текстиля STARDUST, а так же магазин кожгалантереи дарят скидки в честь Международного женского праздника.

Ранее, мы уже знакомили вас с качественными изделиями, которые представлены в новом магазине в самом центре города, на пересечении улиц Соборная и Никольская.

Напомним, что STARDUST – это отечественный бренд, который занимается отшивом верхней одежды в страны ближнего зарубежья уже более 20 лет и вот, наконец-то, производитель порадовал розничного потребителя нашего города. В магазине представлены шубы, жилеты, куртки, пальто и парки из аукционного меха Дании, Финляндии, Канады и США, а также кожаные куртки и текстильные пальто из итальянских выставочных шерсти и кашемира.

В STARDUST вы так же найдете сопутствующие аксессуары того же производства, которые станут яркими акцентами вашего образа – это меховые клатчи, шелковые платки с норковой отделкой, а также брелоки-пушки из финского песца и чернобурки.

В связи с главным праздником милых дам, ателье дарит скидки с 7 по 9 марта, для того, чтобы первое событие весны стало еще более запоминающимся, а прекрасная половина человечества смогла порадоваться качественными изделиями верхней одежды.

Магазин кожгалантереи WITTCHEN привлекает внимание покупателей широким ассортиментом высококачественных товаров от ключниц и визитниц до багажей из высокопрочного пластика. Изысканные модницы смогут приобрести новую дизайнерскую сумочку, кошелек, косметичку, визитницу либо обложку на документ из высококачественной итальянской кожи. А путешественницы найдут здесь множество моделей чемоданов, выполненных из ударопрочных и водонепроницаемых материалов, оснащенных кодовыми замками, телескопическими ручками и прочными колесиками.

WITTCHEN уже предоставил множество акционный позиций, а в честь 8 Марта сейл будет на все позиции.

Ждём Вас каждый день с 11:00 до 20:00 по адресу г. Николаев, улица Никольская 52/1 (угол улиц Соборная/Никольская).

Телефоны магазина: 095-093-51-84, 097-093-27-84, 098 768-86-15.