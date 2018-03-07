СК Легион исполняется 1 год! Приглашаем на День открытых дверей!

13 марта в честь празднования первого Дня рождения Спортивный клуб Легион приглашает всех бесплатно посетить тренажёрный зал!
В этот день в 18:00 пройдут соревнования среди 10 участников по предварительной записи.
Соревнования будут состоять из двух этапов:
Первый этап.
Цель - набрать максимальное количество повторов в общем комплексе:
- становая тяга (на штанге собственный вес);
- жим штанги лёжа на горизонтальной скамье (на штанге 50% собственного веса);
- сгибание рук с грифом на бицепс (на штанге 25% собственного веса).
Перед комплексом каждый из 10 участников проходит взвешивание для определения веса на штанге.
Двое из участников которые наберут максимальное суммарное количество повторов в упражнениях первого комплекса выходят во второй финальный этап.
Второй этап.
Цель - выполнение максимального количества кругов упражнений с собственным весом своего тела за 15 минут:
- бёрпи 10 раз;
- выпрыгивания из приседа 10 раз;
- отжимания на опорах 10 раз;
- запрыгивания на тумбу высотой 75см 5 раз;
- подтягивания 5 раз.
Призы:
1 место - сертификат на 800грн.+спортивное питание
2 место - сертификат на 400грн.+спортивное питание
Остальные 8 участников получат поощрительные сертификаты на сумму 100грн.
Если у вас есть желание принять участие в соревнованиях - оставляйте свои заявки в тренажерном зале, в социальных сетях (Facebook, Instagram) или по телефону 0982810068
Также, в День рождения Клуба каждый пришедший участвует в безпроиграшной лотерее на розыгрыш бесплатных разовых тренировок, 50% скидки на разовые тренировки с тренером, 25% скидки на абонемент Безлим на месяц, шейкеров, фитнес-батончиков, абонементов на 12 занятий в месяц.
Целый день для клиентов готовый порционный спортпит бесплатно.
Тренажёрный зал работает:
с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00
в воскресенье - с 9.00 до 19.00
Подробности узнавайте в социальных сетях, а также по т.0982810068
https://www.instagram.com/sc.legion.nikolaev
https://www.facebook.com/legion.nikolaev
Адрес: ул. Спасская 1, здание Проектного института (пересечение ул. Артиллерийской и ул. Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского)