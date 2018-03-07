СК Легион исполняется 1 год! Приглашаем на День открытых дверей!

13 марта в честь празднования первого Дня рождения Спортивный клуб Легион приглашает всех бесплатно посетить тренажёрный зал!

В этот день в 18:00 пройдут соревнования среди 10 участников по предварительной записи.

Соревнования будут состоять из двух этапов:

Первый этап.

Цель - набрать максимальное количество повторов в общем комплексе:

- становая тяга (на штанге собственный вес);

- жим штанги лёжа на горизонтальной скамье (на штанге 50% собственного веса);

- сгибание рук с грифом на бицепс (на штанге 25% собственного веса).

Перед комплексом каждый из 10 участников проходит взвешивание для определения веса на штанге.

Двое из участников которые наберут максимальное суммарное количество повторов в упражнениях первого комплекса выходят во второй финальный этап.

Второй этап.

Цель - выполнение максимального количества кругов упражнений с собственным весом своего тела за 15 минут:

- бёрпи 10 раз;

- выпрыгивания из приседа 10 раз;

- отжимания на опорах 10 раз;

- запрыгивания на тумбу высотой 75см 5 раз;

- подтягивания 5 раз.

Призы:

1 место - сертификат на 800грн.+спортивное питание

2 место - сертификат на 400грн.+спортивное питание

Остальные 8 участников получат поощрительные сертификаты на сумму 100грн.

Если у вас есть желание принять участие в соревнованиях - оставляйте свои заявки в тренажерном зале, в социальных сетях (Facebook, Instagram) или по телефону 0982810068

Также, в День рождения Клуба каждый пришедший участвует в безпроиграшной лотерее на розыгрыш бесплатных разовых тренировок, 50% скидки на разовые тренировки с тренером, 25% скидки на абонемент Безлим на месяц, шейкеров, фитнес-батончиков, абонементов на 12 занятий в месяц.

Целый день для клиентов готовый порционный спортпит бесплатно.

Тренажёрный зал работает:

с понедельниа по субботу - с 8.00 до 22.00

в воскресенье - с 9.00 до 19.00

Подробности узнавайте в социальных сетях, а также по т.0982810068

https://www.instagram.com/sc.legion.nikolaev

https://www.facebook.com/legion.nikolaev

Адрес: ул. Спасская 1, здание Проектного института (пересечение ул. Артиллерийской и ул. Спасской, вблизи ННУ им.Сухомлинского)