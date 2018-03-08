В Апелляционном суде Николаева «с размахом» поздравили сотрудниц с 8 марта: «Окунались в мир музыки» с филармонией

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В среду, 7 марта, в Апелляционном суде Николаевской области состоялось торжественное собрание в честь Международного Женского дня 8 Марта.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что сотрудниц Апелляционного суда поздравили глава суда Николай Миняйло, заместители главы суда Игорь Ливинский, Владимир Гулый, а также начальник отдела службы судебных распорядителей Эдуард Жирков.

После поздравительных речей и вручения цветов, присутствующие «окунулись в волшебный мир музыки».

«Артистическая яркость и выразительность исполнения, особый темперамент и высокая ансамблевая культура, оригинальные талантливые композиции и захватывающие выступления - все это ансамбль народных инструментов «Узоры» Николаевской областной филармонии, который мужчины пригласили поздравить коллег-женщин», - отметили в пресс-службе суда.

Виолетта Чех

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русскийобщество