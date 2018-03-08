«Закрой рот, я не разговариваю с женщинами»: в Бельгии впервые оштрафовали за сексизм в публичном месте

Суд Брюсселя приговорил мужчину за сексистскую реплику, сказанную полицейской в ​​общественном месте.

Об этом сообщает интернет-журнал «NikLife» со ссылкой на «The New York Times».

Так, житель Бельгии нарушил правила дорожного движения, а после замечания начал оскорблять офицера.

«Закрой рот, я не разговариваю с женщинами, ведь офицер полиции - работа не для женщин», – заявил мужчина во время ареста.

Полицейская арестовала нарушителя и подала обвинение в суд. Однако, мужчина не прибыл в зал суда на рассмотрение дела. Его оштрафовали на три тысячи евро. Если же нарушитель не выплатит штраф, то сядет на месяц в тюрьму.

Стоит отметить, что закон о недопустимости сексизма в Бельгии приняли еще в 2014 году, но до 2018 года никого не признавали виновным в его нарушении. Согласно закону, сексизмом признают слова или действия, демонстрирующие неуважение и основывающиеся на половой принадлежности человека. Нарушение закона может привести к тюремному заключению на срок до одного года и штрафу в размере до 10 тысяч евро.