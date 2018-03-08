Нардеп от Николаевщины поздравил всех девушек и женщин с Международным женским днем

Народный депутат Украины от Николаевщины Артем Ильюк поздравляет всех дам с Международным женским днем и выражает свои пожелания.

- Дорогие, милые и любимые женщины, пусть это весеннее и радостное настроение, которое поселится в ваших сердцах 8-го марта, останется с вами на весь год. Пусть этот день подарит исполнение самых сокровенных желаний и станет стартом для начала того, что принесет вам только радость. Пусть кружит голову внимание и комплименты мужчин, а ваши близкие дарят вас радость, любовь, взаимопонимание и нежность. Пусть исполнятся все ваши мечты, ведь желание каждой женщины – закон, которому мы, мужчины, с радостью подчиняемся. С праздником, дорогие наши, - сказал Ильюк.