Китай намерен обогнать Маска и задумал свой проект всемирного «космического» интернета

Китайская компания CASIC работает над проектом Hongyun, с помощью которого планирует обеспечить доступом в интернет пользователей по всему миру.

Об этом сообщает «Новое время».

Как уверяют инженеры компании, «сеть охватит все уголки Земли, включая Арктику и Антарктику». Чжан Чжунъян, президент CASIC, сказал, что инженеры собирают спутник и планируют разместить его на околоземной орбите до конца этого года, чтобы проверить низкоорбитальные технологии широкополосной связи, которые будут использоваться в спутниковой группировке Hongyun.

Проект Hongyun, запущенный CASIC в сентябре 2016 года, имеет целью построить космическую коммуникационную сеть из 156 малых спутников на орбите около 1000 километров над Землей. Пропускная способность каждого аппарата составит около 4 Гбит/с. Планируется до 2020 года запустить четыре спутника, а к 2022 полностью завершить формирование сети.

- Исследователи проектируют спутник Hongyun и завершат его разработку в этом году. Hongyun позволит нашим пользователям пользоваться широкополосным интернет-сервисом независимо от того, находятся ли они в пустыне, на море или на борту авиалайнера, - сказал Чжан Чжунъян.

Напомним, 22 февраля компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, произвела запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутниками для раздачи интернета Microsat 2a и Microsat 2b со стартовой площадки в Калифорнии. Интернет на основе подобных спутников, по задумке Маска, будет доступен по всему земному шару.

Однако спутниковый интернет от Маска появится еще нескоро. Если SpaceX удастся выйти на 40 успешных пусков в год и компания будет заниматься только сетью Starlink (что невозможно в принципе), мы увидим на орбите рабочую группировку не ранее чем через 4 года. Таким образом, полноценной работы системы стоит ожидать к 2025 году.

Дело в том, что SpaceX физически не может запустить за один раз более десяти таких аппаратов: их габариты составляют 4 x 1,8 x 1,2 метра, следовательно, вся группировка из 4425 спутников потребует более 400 запусков.