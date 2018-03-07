Порошенко присвоил звание «заслуженной» экс-начальнице гороно Николаева Деркач

Анна Деркач Президент Украины Петр Порошенко по случаю Международного женского дня присвоил звания и награды ряду представительниц Николаевской области.

Об этом идет речь в Указе президента Украины №59/2018.

Чемпионку Олимпийских игр, многократную победительницу и призерку чемпионатов мира и Европы по фехтованию Ольгу Харлан наградили орденом княгини Ольги I степени.

Бывшей начальнице управления образования Николаевского городского совета Анне Деркач присвоили звание заслуженный работник образования Украины.

Орденом княгини Ольги II степени наградили Людмилу Тарко – председателя организации ветеранов Витовского района Николаевской области. Заслуженным учителем Украины стала Людмила Иванова – учительница Счастливской общеобразовательной школы Березанского районного совета.

Медалью «За воинскую службу Украине» наградили фельдшера николаевской воинской части 3039 Национальной гвардии Украины – старшину Ольгу Романову.

Как сообщили в Департаменте ЖКХ Николаевского городского совета, заместителя директора этого ведомства Наталью Осецкую наградили грамотой от главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия «За заслуги перед украинским народом».

Ранее сообщалось, в отношении Анны Деркач в январе 2016 года было открыто уголовное производство по факту присвоения средств должностными лицами управления образования Николаевского горсовета. Во время плановой ревизии финансово-хозяйственной деятельности управления образования Николаевского городского совета за период с января 2014 по март 2017 года были установлены нарушения финансовой дисциплины на общую сумму 1 миллион 790 тысяч гривен. Деркач руководила управлением образования многие годы, буквально до недавнего времени, когда новой главой ведомства назначили Анну Лычко.

А Наталья Осецкая была подозреваемой в уголовном производстве о халатности при ремонте дорог. В марте 2017 года дело передали в суд.