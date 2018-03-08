Цены на электричество для населения не должны расти, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что ему неизвестно о гарантированном повышении тарифов на электроэнергию для украинцев с 1 апреля 2018 года. По его мнению, стоимость электричества для украинцев не должна подниматься и вовсе.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина»

В среду, 7 марта, президент пообщался с журналистами украинских телеканалов, которые задавали вопросы по актуальной повестке. Одним из таких вопросов является возможное внедрение в Украине RAB-регулирования, что может повлиять на стоимость электроэнергии.

- Украинский народ, украинские люди не должны платить за эти прихоти, и цены для населения не должны быть повышены… Я сомневаюсь, что в апреле – по крайне мере, мне об этом ничего неизвестно – эта система (RAB-регулирование) будет введена, - заявил Порошенко.

По имеющимся у президента данным, для внедрения стимулирующего регулирования потребуются дополнительные шаги со стороны правительства, регулятора и, вероятно, парламента.

Стоит отметить, что RAB-регулирование предполагает расчет текущих тарифов на электроэнергию по принципу «затраты плюс». Иными словами, энергетические компании продумывают тарифы с учетом долгосрочной перспективы, чтобы привлечь инвестиции для развития и модернизации электросетей. Такая практика широко распространена в Европе.

Напомним, 24 января Кабинет министров опубликовал постановление, которым утверждается новая методика, позволяющая ввести стимулирующие тарифы для облэнерго.