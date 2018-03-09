Европейское космическое агентство испытало ионный двигатель, который вместо топлива использует воздух

Европейское космическое агентство провело первые успешные испытания прямоточного ионного двигателя, у которого в качестве рабочего тела используется воздух, который берется непосредственно из окружающей среды.

Об этом сообщает «Республика».

Ионные двигатели работают за счет разгона ионизированных частиц газа с помощью электростатического поля. По сравнению с химическими двигателями у них относительно малая тяга, поэтому они используются лишь на небольших космических аппаратах для поддержания их деятельности на низких орбитах.

В существующих на данный момент ионных двигателях применяется топливо – обычно, это ксенон. Соответственно, срок службы аппаратов, находящихся на орбите, ограничен запасами ксенона в его баках и обычно не превышает нескольких лет.

Новый двигатель испытывался ЕКА в вакуумной камере. Устройство первоначально работало на ксеноне, после чего в него порциями начали подавать смесь кислорода и водорода, имитирующую атмосферный воздух на высоте в 200 километров. Через некоторое время ксенон был полностью заменен на смесь; двигатель при этом успешно продолжал работу.

Из-за отсутствия необходимости в заранее залитом топливе предполагается, что небольшой аппарат, оснащенный таким двигателем, сможет находиться на низкой орбите (где присутствует разреженный атмосферный воздух) фактически неограниченное время.

Напомним, ранее сообщалось, что Китай намерен обогнать Маска и задумал свой проект всемирного «космического» интернета.