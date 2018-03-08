В ООН назвали страны с наименьшими возможностями для трудоустройства женщин

Женщины Пакистана, Ирана и стран Ближнего Востока имеют наименьшие возможности для трудоустройства.

Об этом сообщили в Международной организации труда ООН, пишет Радио Свобода.

По данным организации, уровень безработицы среди женщин вдвое превышает аналогичный показатель среди мужчин - 16,3% против 6,8%. При этом женщины, у которых есть работа, получают более низкую зарплату и рабочие места с более низкой квалификацией.

В ООН также заявили, что на Ближнем Востоке работающих женщин лишь 19%, в Южной Азии - 28%.

Напомним, 8 марта в Киеве состоялся Марш за права женщин. К Маршу за права женщин присоединится Amnesty International с требованием ратифицировать Стамбульскую конвенцию.