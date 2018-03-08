«Кот в мешке» по завышенной в семь раз цене? или Еще раз о транспортной стратегии Николаева

Буквально вчера городская власть Николаева на своем официальном сайте отчиталась о том, что 7 марта был подписан договор на разработку «Плана устойчивой мобильности города». Иными словами, горвласть заявила, что документально подтвердила намерение заплатить 3 миллиона 750 тысяч гривен компании «А+С Украина» за написание транспортной стратегии Николаева.

Казалось бы, ну наконец-то «свет в конце тоннеля». Но это только на первый, поверхностный взгляд. На самом деле, если вникнуть в суть того, как и кем была объявлена закупка по написанию транспортной стратегии, то становится понятно, что «хотели, как лучше, а получилось, как всегда».

Комментируя закупку услуги по разработке транспортной стратегии, один из экспертов в сфере бюджетных закупок, пожелавший остаться неназванным, отмечает ряд любопытных моментов. В частности, по его словам, странным выглядит тот факт, что договор не предусматривает возможности корректировки. А это, учитывая взаимосвязанность этапов разработки стратегии, просто необходимо, так как каждый из проработанных этапов может открыть новые задачи, на работу над которыми могут потребоваться дополнительные средства. Отсутствие прописанных вариантов внесения изменений в договор, по мнению эксперта, может свидетельствовать о том, что работа уже выполнена или о том, что уже понятно, какие именно услуги окажет фирма-победитель аукциона.

– Предоставление услуг по разработке плана устойчивой городской мобильности города Николаева «предусматривает выполнение подготовительного и 5 основных этапов». Эти этапы неразрывно связаны друг с другом, но по результатам выполнения предыдущего этапа может измениться техническое задание (а соответственно и объем услуг) для последующего. Однако ни тендерная документация, ни договор не предусматривает порядка корректировки этапов оказания услуг или изменения объема предоставляемых услуг. Как известно, согласно Закону Украины «О публичных закупках», условия договора о закупке не должны отличаться от содержания тендерного предложения. Каким образом будет проводиться корректировка отдельных этапов услуг, непонятно. Так подробно выписать техническое задание, без предусмотрения возможности внесения изменений можно только в случае, если понятен весь объем этих услуг или уже существует результат этих услуг, – отметил мой собеседник.

Не менее примечательным является факт того, по какому коду из единого словаря закупок был объявлен тендер. Оказывается, что тендерный комитет Николаевского исполкома посчитал, что разработка транспортной стратегии – это инженерная (строительная) услуга, в то время, как более логичным было бы выбрать совершенно другой код, согласно которому квалифицируется развитие транспортной инфраструктуры. Такое несоответствие кодов закупки ограничило круг потенциальных участников торгов.

– Исполнительным комитетом Николаевского городского совета проводится процедура закупки услуги «Разработка Плана устойчивой городской мобильности города Николаева» (ДК 021: 2015 - 71330000-0 (Инженерные услуги разные). Сразу странным кажется выбор именно такого кода из единого закупочного словаря - ДК 021: 2015. Ведь такие услуги относятся к разделу «Архитектурные, строительные, инженерные и инспекционные услуги». Понятно, что ничего общего с развитием транспортной инфраструктуры, а это код 71330000-0, у объявленной исполкомом закупки нет. Особенно, если проанализировать услуги, которые содержит класс 7133, как например: 71331000-7 - инженерные услуги, связанные с буровыми растворами, 71332000-4 - Услуги в области геотехнической инженерии, 71333000-1 - Услуги в области машиностроения и т.д.. Казалось бы, банальная небрежность ответственного за проведение торгов. Однако попробуем взглянуть на эту «ошибку» под другим углом. Отнесение разработки «Плана устойчивой городской мобильности города Николаева» к строительным работам, ограничивает круг потенциальных участников, которые никак не могут рассчитывать, что услуги в сфере транспортной инфраструктуры можно классифицировать как строительные (инженерные) услуги, а потому не будут осуществлять поиск потенциальных заказов в системе «Прозоррро» по своему профилю среди строительных услуг. Кроме того, объединив все этапы услуг под одним кодом 71330000-0 Исполнительный комитет Николаевского городского совета сделал невозможным торги по каждому отдельному этапу и реально ограничил компании, которые могли принимать участие в торгах по оказанию части услуг. Соответственно никакой экономии бюджетных средств по каждому этапу не будет, – добавляет мой собеседник.

Также, по мнению эксперта, еще одной особенностью тендера является то, что контролирующие органы не смогут проследить стоимость услуги по написанию транспортной стратегии в разрезе каждого из пяти этапов:

«Более интересно то, что в соответствии с тендерной документацией потенциальный победитель не обязан расценивать каждый этап услуг отдельно, а затем и ни один из контролирующих органов не сможет требовать предоставления подтверждения стоимости услуг на каждом этапе. Поэтому вполне реально, что общество с ограниченной ответственностью «А+С Украиной», которое так настойчиво «протягивают» чиновники городского совета, укажет стоимость услуг подготовительного этапа – 3 миллиона 750 тысяч гривен, а остальные этапы расценит в ноль гривен. В таком случае заказчик будет обязан провести полный расчет по завершении первого этапа, а именно после предоставления промежуточного отчета с подробным календарным планом и описанием методики выполнения услуг».

При этом эксперт отметил, что в прикрепленном к техдокументации договоре нет никаких упоминаний о том, по каким критериям будет оцениваться качество услуги. Получается, что Николаев готов заплатить 3,75 миллионов гривен за кота в мешке?

– В Исполнительном комитете Николаевского городского совета не сочли нужным в проекте договора Тендерной документации определить критерии качества услуг, поэтому не принять оказанные услуги по мотивам несоответствия качественным критериям также невозможно, – отмечает эксперт.

Еще один момент. В случае, если с транспортной схемой Николаева, которую подготовит «А+С», что-то будет не так, то в договоре нет пункта, который позволит потребовать у исполнителя корректировки работ. Соответственно, может повториться ситуация, которая уже была в истории Николаева. Возможно, многие помнят, как в марте 2016 года в мэрии Николаева представили так называемый проект по «оптимизации» сети городских автобусных «маршруток». А спустя некоторое время горвласть заявила, что не будет проводить оптимизацию маршрутов движения общественного транспорта по наработкам Харьковской национальной академии городского хозяйства из-за ошибок при формировании данному учреждению технического задания.

– Не предусмотрено также права заказчика требовать корректировки транспортной схемы в случае обнаружения в ней недостатков на этапе ее реализации, – добавляет мой собеседник.

Подытоживая все вышеперечисленное, собеседник приводит пример того, как аналогичные услуги по разработке транспортной схемы в городе Луцке, обошлись в семь раз дешевле, чем те услуги, которые обязался купить Николаев:

«Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Луцкого городского совета осуществлена ​​закупка услуг по разработке комплексной схемы движения транспорта города Луцка. Ориентировочная стоимость этих услуг была 600 тысяч гривен. Круг участников торгов как в Луцке, так и в Николаеве идентичен. Однако есть одно небольшое различие: работы в городе Луцке выполняет специализированное государственное учреждение, а в Николаеве привлекли ООО «А+С Украина» по цене, которая в семь раз превышает аналог услуг, предоставляемых на Волыни».

То есть, получается, что город Николаев готов отдать 3,75 миллионов гривен за разработку чего-то, что нельзя будет откорректировать, проверить его качество, узнать, сколько оно действительно стоит. При этом, за всю эту историю никто не понесет ответственности. Управляющего делами Николаевского исполнительного комитета, который проводил закупку, нет – договор подписал с «А+С Украина» вице-мэр по финансам Сергей Диндаренко.

А в то время, как городская власть уже «пристроила» 3,75 миллионов гривен на разработку транспортной стратегии, продолжаются бурные разговоры о повышении тарифа на проезд в «маршрутках». И не удивлюсь, если стоимость проезда все-таки поднимут, не дожидаясь транспортной стратегии. Таким образом, каждый николаевец заплатит из своего кармана как минимум дважды: первый раз, «скинувшись» я другими налогоплательщиками на разработку стратегии, а второй – передавая водителю «маршрутки» больше 4 гривен за проезд.