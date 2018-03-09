Американские подлодки будут пробиваться через лед в Арктике и всплывут на Северном полюсе

ВМС США начали пятинедельные учения подводных лодок у северного побережья Аляски. Субмарины будут отрабатывать подледные маневры и заниматься сбором научных данных.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Ледовые учения – 2018» или ICEX18 будут включать прорыв массивных подводных судов через арктический лед, а также сбор научных данных. Подобные маневры проводятся раз в два года.

- Мы постоянно проверяем новую тактику, методы и процедуры подо льдом, и эти учения позволяют нам проделать это в более широком масштабе и вместе с нашими британскими и академическими партнерами, – заявил командир Центра разработки подводных вооружений контр-адмирал Джеймс Питтс.

ВМС создадут временный лагерь на льду в море Бофорта. Лагерь будет состоять из портативных палаток, в которых смогут разместиться более 50 человек. Он будет служить временным командным центром для подледной навигации, испытаний торпед и исследований.

В учениях участвуют быстроходные ударные субмарины «Коннектикут» (класс «Сивулф») и «Хартфорд» (класс «Лос-Анджелес). К ним присоединится британская подводная лодка Trenchant класса «Трафальгар». Они совершат несколько переходов в Арктике, поднимутся на поверхность в районе Северного полюса, проведут сбор научных данных и выполнят другие упражнения.

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