Беспилотные грузовики «Tesla» успешно справились с первым рейсом, проехав 425 километров

Беспилотные грузовики «Tesla Semi» доставили в автомобильный завод во Фремонте аккумуляторные батареи. Это первая доставка с помощью беспилотных грузовиков.

Об этом сообщает «РБК-Украина».

Во время первой грузовой перевозки беспилотные фуры «Tesla Semi» доставили из гор Невады в автомобильный завод в Фремонте (штат Калифорния) аккумуляторные батареи производства «Tesla Gigafactory 1».

Путь от завода «Gigafactory 1» до Фремонта составляет 425 км, дорога занимает приблизительно 4,5 часа.

Напомним, что ранее компания Маска представила свой спорткар, разгоняющийся до сотни за две секунды.