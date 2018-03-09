Ложь в супермаркетах, Или кто должен контролировать качество продуктов питания?

Среди основных проблем не только Николаева, но и Украины в целом, является низкое качество продуктов, которые можно встретить в супермаркетах, универсамах и других продовольственных магазинах.

Изо дня в день ритейлеры предлагают нам пищу, которая не только непригодна для употребления, но и может вызвать различного рода заболевания. Во многих супермаркетах банально нет надлежащих условий для хранения, транспортировки и продажи этих товаров. А если они и есть, то ими всячески пренебрегают, и не только умышленно. Для контроля над ритейлерами, над тем, чтобы мы получали за фиксированную цену действительно качественный товар, в государстве функционирует целый ряд служб, что законом обязаны производить этот самый контроль. Но как и во многих других сферах, государство в этом, к сожалению, не преуспело.

Помимо этого, на каждого гражданина Украины распространяются права, которые позволяют самостоятельно контролировать ритейлеров, что дают возможность нам с вами заставлять их (магазины) придерживаться закона и здравого смысла. Об этом говорит ст. 50 Конституции Украины: каждому гарантируется право на свободный доступ к информации про состояние окружающей среды, качество продуктов питания и предметов быта. Но тут есть одна небольшая загвоздка, которая полностью парализует вышеописанное право каждого - это низкий уровень информированности общества в целом, и каждого гражданина отдельно. В государстве не существует ярко выраженной политики, направленной на повышение осведомленности людей о их правах и возможностях. И тут у меня возникают, скорее риторические вопросы: если государство все же делегировало некоторую часть своих полномочий гражданам, то почему об этом нас даже не информируют? Если существует хоть малейшая возможность у человека заставить супермаркет соблюдать закон и санитарные нормы, то почему держава в этом не способствует?

Низкий уровень информированности общества привел к тому, что многие сотрудники супермаркетов умышленно пользуются этой “лазейкой”, и выносят из этого свою выгоду. Конечно, есть и множество работников, которые банально не знают как и что должно храниться, в каких условиях продаваться и какими нормативно-правовыми актами их деятельность регламентируется. Но в таком случае, уже появляются вопросы к руководству. Ведь как можно трудоустраивать на определенную должность совершенно некомпетентного человека, который выполнять свою работу будет не качественно?

Что один тип работников, что другой, ставят палки в колеса гражданскому контролю за качеством продуктов питания. Те граждане, которые знают о своих возможностях в этих вопросах, сталкиваются с большим количеством проблем, из-за некомпетентности и неинформированности работников компаний ритейлеров. Это препятствует улучшению качества продаваемых товаров, и приводит к дискредитации определенных торговых марок и целых компаний. А не в их ли это интересах? Это же повысит узнаваемость бренда и привлечет большое количество клиентов.

Приведу банальный пример лжи в супермаркетах - фиксация нарушения санитарных норм хранения и продажи продукции на видеокамеру. При входе в каждый супермаркет можно заметить весьма интересные наклейки, которые информируют о том, что в помещении запрещается проводить фото- видеофиксацию. Видеоматериал - это практически не единый способ в законном порядке привлечь сотрудников компании к ответственности. Об этом знают, и это стараются пресечь. Войди ты в магазин с видеокамерой, на тебя сразу же накинуться консультанты, кассиры, охранники и остальной персонал, дабы помешать фиксации правонарушений, если таковые есть. Это весьма логичная реакция, ведь ни один преступник не хочет быть пойманным.

К счастью, существует одно большое “но”, которое ставит крест на всех этих запрещающих наклейках - это законодательство. Согласно ст. 34 Конституции Украины, каждый имеет полное право собирать, хранить и распространять информацию, в любой доступным ему способ по своему предусмотрению. И никакой охранник не сможет вам запретить это, или выпроводить вас из магазина, ведь на это у него нет даже полномочий. Помещение магазина - это публичное место, а не режимный объект.

В Николаеве существует множество магазинов, в которых можно встретить просрочку, гнилые и поврежденные продукты. Есть и такие, в которых этого всего нет. Следует также отметить, что зачастую, просроченные товары продают под вывеской “уценено”. Такой стенд есть практически в каждом супермаркете не только нашего города. Но стоит ли экономить, приобретая такую продукцию? Где гарантии того, что вы не отравитесь, или не подцепите какое-то заболевание? Приобретая любой товар, вы имеете право потребовать его документацию - сертификат качества, данные о времени и дате изготовления и т.д..

В итоге, что мы имеем? Во-первых, большая часть населения и не подозревает о том, что именно они могут повлиять на качество покупаемых ими же продуктов. Во-вторых, недобросовестные работники супермаркетов пользуются незнанием людей, и игнорируют из-за лени, или же по каким-то другим, неясным для меня причинам, санитарные нормы и правила хранения продуктов. В-третьих, такое пренебрежительное отношение к работе сотрудников супермаркетов и магазинов, приводит к отравлениям, заболеваниям, и в некоторых случаях даже к смертям. Стоит только вспомнить весьма недавний случай с массовым заражением гепатитом А.

Если государство не способно наладить должный контроль за качеством продуктов питания, то кто это должен делать? Не мы ли с вами? У нас есть право и возможность, осталось только “захотеть”. Ведь никто не приедет, и вместо нас не исправит на общегосударственном уровне данную проблему.