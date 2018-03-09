Дни памяти Тараса Шевченко: СБУ рассекретит архивные документы

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В честь 204-й годовщины со дня рождения украинского поэта Тараса Шевченко государственный архив Службы безопасности Украины представит рассекреченные документы.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Сотрудники спецслужбы передадут в Каневский музей Тараса Шевченко материалы о личности Владимира Науменко - ученого, культурного и общественного деятеля.

«Именно он, сторонник культурной самобытности украинцев, осуществил значительный вклад в сохранение и популяризацию творчества и памяти Шевченко», - отмечают в пресс-службе СБУ.

Кроме того, документы раскрывают новые факты о создании портрета Шевченко художником Ильей Репиным и о могиле Тараса Шевченко в Каневе.

Напомним, в Киеве в парке Шевченко, куда должен приехать Порошенко, устроили «Антиолигархического акцию».

Роман Свиридов

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русскийобщество