Илон Маск показал концепцию подземного скоростного автобуса

Основатель «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск опубликовал видео с концептом электробуса для тоннелей под городами, которые разработала его компания The Boring Company.

Соответствующее видео Маск опубликовал на своей странице в Twitter.

— Думаю, это можно назвать подземным автономным электрическим автобусом со скоростью 150 миль в час (241 км/ч), который автоматически переключается между тоннелями и лифтами. Таким образом, да, это автобус, - написал он.

Better video coming soon, but it would look a bit like this: pic.twitter.com/C0iJPi8b4U — Elon Musk (@elonmusk) 9 марта 2018 г.

В частности, Маск отметил, что The Boring Company сместит акценты при бурении подземных туннелей: теперь в приоритете будут не авто, а транспортировка пешеходов и велосипедистов. Кроме того он сообщил, что его компания планирует создать огромное количество небольших станций по всему городу.

— Городская система будет иметь тысячи небольших станций, по размерам как одно парковочное место, которое будет находиться рядом с местом вашего назначения и плавно внедряться в «ткань» города. Это будет лучше, чем небольшое количество крупных станций, как в метро, - написал Илон Макс.

Напомним, что ранее компания Маска представила свой спорткар, разгоняющийся до сотни за две секунды.