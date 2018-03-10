NASA показало робота по «имени» Интуиция, которого в мае планируют отправить на Марс

Сотрудники космического агентства NASA протестировали нового робота по «имени» InSight (Интуиция), которого собираются отправить на Марс.

Об этом сообщает Naked Science.

Робот похож на небольшой кран, способный поднимать и переносить различные объекты - именно этим InSight и будет заниматься на Красной планете.

Отмечается, что это первый аппарат, который изучит глубинные слои марсианского грунта, поэтому вместо колес у него прочный каркас, что позволяет ему устоять практически на любой поверхности.

Для проведения испытаний ученые оборудовали специальную лабораторию, которая имитирует марсианские условия, включая почву и свет. Огни, расставленные по всей лаборатории, калибруют камеры робота, чтобы те впоследствии адаптировались к солнечному свету, который попадает в атмосферу Марса.

«Поскольку InSight не сможет передвигаться после приземления, инженеры отрабатывают различные сценарии посадки. Рабочая среда постоянно меняется, имитируя подъемы и впадины с наклоном 15 градусов. В таких условиях аппарат тестирует три инструмента: гиперчувствительный сейсмометр, экран, который его защищает, и датчик теплового потока», - говорится в сообщении.

Работники лаборатории опубликовали видео, в котором подробно рассказали о своих экспериментах. Они отметили, что, в отличие от фантастических фильмов, реальные роботы движутся очень медленно, поэтому их работа требует много терпения и сосредоточенности, чтобы учесть все детали. Особенно они гордятся подвижным краном, благодаря которому InSight сможет исследовать глубины марсианского грунта.

Отправка робота запланирована на май, а его прибытие в пункт назначения - на ноябрь 2018 года.

Напомним, что астроном-любитель случайно нашел спутник, который NASA потеряло 13 лет назад.