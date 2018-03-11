Путин заявил, что его пресс-секретарь «иногда несет пургу»

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Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC заявил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков «иногда несет пургу».

Таким образом глава Кремля отреагировал на вопрос американской журналистки о высказываниях его советника по вопросам кибербезопасности.

Путин заявил, что не обязан контролировать и комментировать слова сотрудников своей администрации, где работает две тысячи человек.

«Вон, Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь. Он несет иногда такую пургу. Я смотрю по телевизору и думаю, чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?» – сказал Путин.

После этого Путин добавил, что «у него своя работа».

Тарас Леонтян

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русскийобщество