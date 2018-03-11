В Киеве устроили автопробег к дому Авакова, потребовав его отставки

В Киеве устроили автопробег к дому главы Министерства внутренних дел Арсена Авакова, передает hromadske.ua.

Участники акции выступают против «произвола» представителей МВД, в частности, речь идет о силовом разгоне палаточного городка под Радой. Протестующие требовали отставки Авакова.

Несколько десятков человек под домом министра развернули плакаты, подняли флаги Украины и выкрикивали лозунги, в которых выдвигали претензии к деятельности министра.

«Аваков, выходи!» - скандировали участники акции, часть из которых на место привезли и рюкзаки МВД.

Одновременно украинцы в Италии должны выйти на пикет под зарубежную виллу министра МВД, которую он приобрел в 2017 году.





Авакова также обвиняют в провале реформ, коррупционных схемах с закупкой рюкзаков для министерства, приобретении многотысячной недвижимости за рубежом и тому подобное.