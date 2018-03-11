Минобороны РФ отчиталось об успешном запуске высокоточного ракетного комплекса «Кинжал»

Министерство обороны России сообщило об успешном пуске гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал».

Об этом сообщают в Минобороны России.

Так, экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты комплекса «Кинжал» в заданном районе.

«Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне. В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса «Кинжал», - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ракетный комплекс «Кинжал» предназначен для уничтожения наземных и морских целей и не имеет аналогов в мире

Ранее сообщалось, что в Пентагоне предупредили Россию, что США, как и раньше, могут ответить на ядерную атаку со стороны Москвы.