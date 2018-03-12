Макс опубликовал новый видеоролик о запуске Falcon Heavy с электромобилем Tesla

Основатель «SpaceX» и «Tesla» Илон Маск опубликовал новый видеоролик о запуске сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy с электромобилем Tesla.

Видео опубликовано в Twitter Маска.

Так, в клип вошли кадры сборки ракеты Falcon Heavy, подготовки к ее запуску, падения ускорителя и манекена, который летит в электромобиле.

«Жизнь не может состоять только из постоянного решения проблем. Должны быть Кстати, благодаря которым вы просыпаетесь каждое утро с радостью от осознания себя частью человечества. Именно поэтому мы сделали это. Мы сделали это для вас», - написал Маск.

Отмечается, что в клипе звучит песня Дэвида Боуи «Life on Mars».

Напомним, что ранее «SpaceX» успешно запустил самую мощную ракету – «Tesla» Маска уже на орбите Земли. Позднее выяснилось, что Китай намерен обогнать Маска и задумал свой проект всемирного «космического» интернета.