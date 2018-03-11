В Японии почтили память жертв цунами и аварии на Фукусиме-1

В Японии в воскресенье, 11 марта, почтили память жертв землетрясения, цунами и аварии на атомной электростанции Фукусима-1, сообщает DW.

В 14:46 по местному времени – в момент, когда произошла трагедия семь лет назад – страна почтила минутой молчания около 18,5 тысяч погибших 11 марта 2011 года.

«Мемориальные службы были проведены в Токио и в регионе Фукусима. Жители собрались вдоль побережья, чтобы почтить погибших», - говорится в сообщении.

Премьер-министр страны Синдзо Абэ во время мемориальной церемонии сказал, что реконструкция разрушенного во время землетрясения жилья происходит быстрыми темпами, но многие люди все еще остаются переселенцами.

Как известно, авария на Фукусиме произошла в 2011 году в результате сильнейшего в истории Японии землетрясения и последовавшего за ним цунами. Из строя вышли внешние средства электроснабжения и резервные дизельные генераторы, что стало причиной неработоспособности всех систем нормального и аварийного охлаждения и привело к расплавлению активной зоны реакторов на энергоблоках 1, 2 и 3 в первые дни развития аварии.