В 92-й бригаде показали «улучшения» на «Широком Лане»: «Пытаемся минимизировать уровень грязи»

Заместитель командира 92-й отдельной механизированной бригады, подполковник Максим Марченко показал, как на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области «улучшают условия проживания военнослужащих».

Соответствующее сообщение размещено на странице бригады в социальной сети Facebook.

«Сейчас мы активно применяем все силы: работает инженерная техника, с помощью которой мы пытаемся минимизировать уровень грязи в палаточном городке настолько, насколько это возможно», - написали от имени Марченко.

При этом на прикрепленных к сообщению фотографиях видно, что едва ли не единственное улучшение – это посыпанные песком «грязевые» дорожки.

Напомним, ранее сообщалось о том, как военнослужащая Юлия Матвиенко опубликовала фото ужасных условий на полигоне. После этого военное руководство принялось заверять, что проблема уже решена.

После публикации фото «улучшений» на полигоне от имени Марченко, Матвиенко отметила, что сейчас генералы тем и заняты, что ищут источник появления фотографий полигона в интернете.

«Если бы не кипишь в ФБ, сидели бы ребята в воде, как сидит соседняя бригада, черпая воду ведрами, по которой мы кипишь не устраивали... Спасибо всем, кто делал перепосты и бил тревогу, даже этого песка там бы не было без вас!» - написала она.

Стоит отметить, что проблема ужасных условий проживания на «Широком лане» поднимается из года в год. В частности, из-за этого в феврале 2016 года 46 бойцов из 53-й отдельной механизированной бригады устроили пеший поход в николаевскую прокуратуру.