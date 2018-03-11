Штраф от 1 до 100 тысяч злотых: В Польше запретили торговлю в магазинах по воскресеньям

С 11 марта в Польше начал действовать запрет на работу магазинов по воскресеньям. Нарушителей ждет штраф – от 1 до 100 тысяч злотых, пишет TVN 24.

Согласно закону, только два воскресения в месяц будут коммерческими: магазины будут работать в первое и последнее воскресенье месяца. В 2018 году поляки смогут осуществить покупки в 21 воскресный день.

У запрета есть 32 исключения. В частности, он не распространяется на пекарни, кондитерские изделия, магазины мороженого, АЗС, торговлю цветами, венками и свечами на кладбищах, похоронные залы, сувенирные магазины и продажу прессы, табачных изделий, азартных игр и почтовые отделения и т.д.

Также, среди исключений – магазины в гостиницах и торговля во время ярмарок.

Согласно закону, с 2020 года торговля будет запрещена во все воскресенья, за исключением предусмотренных законом.

Инициаторами законопроекта стали депутаты партии «Солидарность». Они убеждены, что так будет достигнут компромисс между интересами работника и работодателя. Эту инициативу поддерживает католическая церковь, ставя в пример другие европейские страны, где воскресенье считается днем, свободным от торговли.