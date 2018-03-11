Чубаров рассказал, как в аннексированном Крыму «мобилизуют» трудовых мигрантов для участия в выборах президента РФ

Рефат Чубаров В Крыму местные «власти» не уверены, что смогут обеспечить высокую явку избирателей во время выборов президента России и собирают трудовых мигрантов, чтобы они проголосовали под видом крымчан.

Об этом в интервью 112 Украина рассказал председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Он рассказал, что уже сейчас пропагандисты начали привлекать трудовых мигрантов, прибывших на оккупированный полуостров с 2014 года.

- Они уже проводят работу по мобилизации трудовых мигрантов, собирают людей, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве военной дороги Таврида, людей такой, скажем, неславянской внешности. Их тоже будут использовать на выборах, чтобы сказать, что это местные пришли на выборы, - рассказал глава Меджлиса.

Также, по его словам, подконтрольные Кремлю крымские СМИ готовят сюжеты на день выборов.

- По тому, о чем нас информируют - уже с утра будут показывать сюжеты, как якобы люди в очень таком добром настроении, с большой охотой приходят на участки, - рассказал Чубаров.

Помимо этого, добавил он, будут сниматься видео с представителями разных национальностей в национальных костюмах, которые якобы в таком виде пришли на голосование.

- Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках, вот эти сюжеты все готовятся, - уточнил Чубаров.

Напомним, как Путин заявил, что не собирается ни при каких обстоятельствах отказываться от оккупации Крыма.