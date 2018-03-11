И.о. министра здравоохранения Супрун без предупреждения приехала в Николаев и посетила детскую «инфекционку»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в воскресение вечером, 11 марта, без предупреждения приехала в Николаев на день ранее от запланированного визита.
Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно от собственного источника в облздраве Николаевщины.
По словам собеседника издания, рабочий визит и.о. министра был запланирован на понедельник, 12 марта. Однако Ульяна Супрун, видимо, решила приехать раньше. В Николаеве и.о. министра посетила областную детскую инфекционную больницу, где она осмотрела отделения медучреждения, пообщалась с медперсоналом и отдельно с главным врачём. После чего уехала в неизвестном направлении.
Завтра у нее запланировано посещение Баштанской райбольницы, где она осмотрит отремонтированные отделения, а также подписание документов, которые официально утверждают границы госпитальных округов в области.
В управлении здравоохранения Николаевской ОГА редакции подтвердили информацию о приезде министра и ее визите в детскую инфекционную больницу.
Стоит отметить, что официально о визите Ульяны Супрун в Николаевскую область не было сообщено и пресса на мероприятия с ее участием не приглашалась.
Напомним, в Николаевской области планируется создание четырех госпитальных округов, в которые войдут 700 тысяч жителей и семь прилегающих районов.