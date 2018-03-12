ОТГ на Николаевщине вошла в финал проекта «Громада на миллион» и получила 250 тысяч гривен

Бугская объединенная территориальная громада Вознесенского района Николаевской области заняла второе место в проекте «Громада на миллион» и получила приз в 250 тысяч гривен.

Уступила Бугская ОТГ Печенижинской объединенной территориальной громаде из Ивано-Франковской области, которая и получила главный приз в виде миллиона гривен, сообщает Офис реформ в Николаевской области.

Глава Бугской громады Юрий Заволока представил на конкурсе бизнес-проект по строительству консервного завода. По его словам, местные фермеры поддерживают такое предложение и это даст рабочие места, поступления в бюджет и многое другое. Бюджет этого проекта составил 32 миллиона гривен. Учитывая необходимость переработки сельскохозяйственной продукции и увеличение добавленной стоимости, то идея построения консервного завода очень актуальна. Слабым местом проекта стало то, что не были продуманные рынки сбыта и, главное, из проекта непонятно, где Бугская ОТГ возьмет еще 31 миллион.

Более опытный председатель Печенижинской ОТГ Игорь Довирак представил свой бизнес-проект по выращиванию малины и быстрого замораживания ягоды. По его словам, Прикарпатье имеет уникальные кислые почвы, которыми хорошо питается это растение. Кроме того, в обществе есть уже шесть гектаров малины. В ОТГ планируют приобрести оборудование – камеру шоковой заморозки, помещения и многое другое, что нужно для промышленного выращивания малины. Бюджет проекта составит 1,7 миллиона гривен. Кроме того, у громады уже заключена договоренность с большой европейской компанией по переработке ягод. В результате - именно этой ОТГ отдали победу и миллион гривен.

«Я понимаю, что я дальше буду делать с этим бизнес-проектом: я найду инвесторов и реализую этот проект», – рассказал Бугский председатель Юрий Заволока, понимая необходимость реализации подобных проектов для развития ОТГ.

Печенижинская ОТГ Бугская ОТГ

В завершение конкурса в прямом включении из Вашингтона директор программы USAID DOBRE Берри Рид, обращаясь ко всем общинам, которые принимали участие в проекте, поздравил всех с тем, что они получили возможность рассказать о своих объединенных громадах на всю Украину.

«Я восхищаюсь людьми из этих громад. Они лица реформы и доказательство того, что она работает. Таким образом, за второе место среди общин USAID DOBRE награждает сертификатом на 250 тысяч гривен, который должен быть использован на проект развития и все жители должны быть привлечены до того как эти средства могут быть потрачены на пользу всей общины. Бугская громада из Николаевской области - поздравляю, люди», – отметил Рид.

Председатель Бугской ОТГ Юрий Заволока, получив сертификат на 250 тысяч гривен признался, что уже знает, куда направить эти средства.

«Этот подарок мы используем, чтобы улучшить жизнь в нашей громаде», – поблагодарил Заволока.

Исполнительный директор Николаевского регионального отделения Ассоциации городов Украины Татьяна Яблоновская также поздравила с участием в конкурсе и почетным вторым местом Бугскую объединенную территориальную громаду.