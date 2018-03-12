Николаевским учителям выплатят 3,7 миллиона гривен долгов по зарплатам за счет детских садов

Члены исполнительного комитета поддержали перераспределение 3 миллионов 725 тысяч 880 гривен на погашение задолженности по заработной плате перед учителями за счет детских садов.

Об этом стало известно в ходе заседания исполкома Николаевского горсовета в понедельник, 12 марта, передает корреспондент «Преступности.НЕТ».

Напомним, что в Николаеве задолженность по заработным платам учителям составляет 40 миллионов 368 тысяч гривен.

С таким проектом выступила новая начальница управления образования Николаевского городского совета Анна Лычко. По ее словам, детские сады города получили все выплаты в полном объёме, поэтому такое решение не вызовет их возмущения.

В свою очередь заместитель городского головы Сергей Диндаренко отметил, что деньги взяли с «более поздних периодов» и позже управление образования инициирует перераспределение бюджета, чтобы выделить эти деньги на зарплаты работникам детских садов. В итоге члены исполкома поддержали данный проект решения.

Ранее сообщалось, что исполком поручил новой начальнице управления образования Николаевского горсовета подать идеи по оптимизации вечерних школ.