Военная прокуратура открыла уголовное производство из-за состояния николаевского полигона «Широкий лан»

Прокуратура Николаевского гарнизона открыла уголовное производство по факту халатного отношения к военнослужащим полигона «Широкий лан», расположенного на территории Николаевской области.

Об этом сообщается на странице оперативного командования «Юг» в Facebook.

Ранее сообщалось, что в сети показали фото, на которых видно ужасные условия жизни украинских военнослужащих в палатках на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области. После чего военное руководство отреагировало на данную ситуацию и отметило, что в этом виновата погода, а проблема решена.

Напомним, что заместитель командира 92-й отдельной механизированной бригады, подполковник Максим Марченко показал, как на полигоне «Широкий Лан» в Николаевской области «улучшают условия проживания военнослужащих».

Сообщается, что прокурором Николаевского гарнизона в Единый реестр досудебных расследований внесено уголовное преступление по части 3 статьи 425 Уголовного Кодекса Украины («Небрежное отношение к военной службе») по факту халатного отношения к военной службе должностных лиц, которые создали условия для причинения вреда и здоровью военнослужащих.

Кроме того, отмечается, что решен вопрос о выделении необходимой техники и средств, щебня и других материалов.

Напомним, что ранее из-за условий на полигоне «Широкий Лан» уже возникали скандалы.

8 февраля 2016 года 46 бойцов 53-й бригады, возмущенные ужасными условиями содержания, вышли пешком из полигона «Широкий Лан» в Николаев, чтобы прийти к военному прокурору и рассказать ему об отношении к ним командования, ужасных условиях содержания. На следующий день после акции военных условия на полигоне начали понемногу улучшать. После жалобы бойцов военная прокуратура открыла уголовное производство.

Министерство обороны Украины за ситуацию, случившуюся с 53-й бригадой на николаевском полигоне «Широкий Лан», наказало семерых высокопоставленных офицеров, в том числе двух генерал-лейтенантов. Всего в деле о демарше бойцов к гауптвахте приговорили семерых офицеров 53-й бригады и двух чинов из ОК «Восток», которые признаны виновными в неудовлетворительных условиях, сложившихся на полигоне «Широкий Лан». Командира 53-й бригады Валерия Водолазского Николаевский районный суд приговорил к 10 суткам гауптвахты.

Отметим, что на «Широком Лане» уже есть один военный городок, который может вместить примерно одну бригаду военных. Его построили за американские деньги для международных учений «Си Бриз». Ранее уже экс-начальник «Широкого Лана» полковник Юрий Микула отказался разместить часть бойцов в этом военном городке. Ранее строительство нового городка на «Широком Лане» оценивалось в 100 миллионов гривен.

Также добавим, что в Минобороны показывали как на полигоне «Широкий Лан» продолжается строительство военного городка по европейским стандартам, которое обещали закончить в первой половине 2018 года.