Испанский фотограф показал снимки «инопланетных» гостиниц-небоскрёбов

Испанский фотограф и студент-нейробиолог Аль Мафер выпустил серию снимков со зданиями в городе Бенидорм (Валенсия) под названием «инопланетная архитектура». Гостиницы-небоскрёбы на его фотографиях действительно похожи на строения из фантастических фильмов, например, из «Бегущего по лезвию».

Об этом сообщает «Tjournal».

Автор подверг кадры обработке и добавил подходящий цветной фон. За счёт этого создалась дополнительная иллюзия «инопланетной» архитектуры.

Издание «Independent» назвало дома «марсианскими» и подчеркнуло, что в последние годы гостиницы-небоскрёбы получили признание критиков в сфере архитектуры и дизайна. Отели в основном построили в 1970-1980-е годы во время роста туризма. По данным издания, сейчас в Бенидорме самое большое количество высотных зданий на душу населения.

Напомним, что ранее были опубликованы фото «секретной» штаб-квартиры компании Apple в Калифорнии.