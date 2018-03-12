Восстановленного главу Николаевской ГФС представили коллективу «по селектору» – никто из киевского руководства не приехал

Владимир Копица Владимира Копицу, который был восстановлен в должности начальника Главного управления ГФС в Николаевской области, коллективу ведомства по селекторной связи представила работник Департамента кадровой политики и работы с персоналом ГФС Украины.

Об этом «Преступности.НЕТ» стало известно из собственных источников в ГФС Украины.

Напомним, Владимир Копица по решению Одесского апелляционного административного суда от 1 марта 2016 года был восстановлен в должности начальника Главного управления ГФС в Николаевской области.

По словам собеседника издания, в понедельник, 12 марта, Владимир Копица появился на рабочем месте. Коллективу он был представлен посредством селекторной связи. Работник Департамента кадровой политики и работы с персоналом ГФС Украины зачитала приказ о восстановлении Копицы. На этом его представление закончилось.

Стоит отметить, что зачастую представлять руководителей подобных ведомств коллективу приезжают представители руководства из Киева. И происходит это при участии руководителей силовых ведомств области и органов местного самоуправления.

Напомним, Владимир Копица был уволен с должности начальника ГУ ГФС в Николаевской области в октябре 2015 года Романом Насировым. Тогда Копица заявил, что будет оспаривать свое увольнение в суде.