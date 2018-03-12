СМИ сообщили об увольнении и.о. директора николаевского телеканала «Март» – сам Индиков отрицает

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Ярослав Индиков (в центре на фото)
Исполняющий обязанности директора коммунального предприятия ТРК «Март» Ярослав Индиков опроверг информацию о том, что им было написано заявление об увольнении.

Об этом он сообщил в комментарии «Преступности.НЕТ».

Отметим, что ранее в интернет-издании «Новости-N» появилась информация о том, что и.о. директора КП Индиков написал заявление об увольнении.

В то же время сам Индиков эту информацию опровергает. 

– Я не писал заявление (об увольнении, – прим). Я хочу понять, как при полном физическом отсутствии заявления уже который день я слышу о том, что я его написал, – прокомментировал Индиков.

По его словам, на телеканале на данный момент не лучшее финансовое положение. В том числе и из-за того, что департамент энергоэффективности Николаевского горсовета, возглавляемый заместителем мэра Николаева по вопросам энергоэффективности Александром Омельчуком расторг договор с коммунальным телеканалом договор на оказание информационных услуг. 

– Распорядителям средств, то есть департаментам, переводят деньги на освещение деятельности и говорят: «Эти деньги должны пойти на «Март» для того, чтобы деятельность освещали». Понятно, что это деньги надо отрабатывать, и они растягиваются, каждый раз деньги надо долго и мучительно выпрашивать, чтобы приняли у тебя эти отчеты, а они начинают высчитывать. Омельчук отказывается, будучи таким распорядителем и имея четкие указания, что деньги должны быть перечислены на «Март», рассказывает, что перечислит нам деньги. И параллельно с этим приходит ко мне на передачу, где предъявляет мне претензии, мол ко мне (на передачу, – прим.) ходят «не те». На фоне всего этого он мне пишет письмо под совершенно надуманным предлогом, мол кого-то мы не так показали, и в итоге расторгают с нами договор.

Также Ярослав Индиков рассказал, что с этим вопросом он обратился к городским властям, однако никакого ответа не получил.  

– Я сообщаю об этом руководству города, а они говорят: «Та, и ладно Бог с ним». Как это? То есть те люди, которые четко связанны с конкретной партией, обрезают финансирование городского канала и никаких правил на них нет? То есть, если они деньги получают конкретно для этого, есть кто-то, кто им дает в распоряжение из партийного руководства. Если они, помимо своей партийности, являются еще и городскими чиновниками, - рассказал и.о. директора КП.

При этом Индиков отмечает, что, возможно, таким образом представители «Оппозиционного блока» хотят «подогнать канал под себя».

– Через месяц (после назначения Индикова, – прим.) происходили суматохи на комиссии Маликина (, депутат от Оппозиционного блока, глава постоянной депутатской комиссии Николаевского горсовета по вопросам человека, законности, гласности, антикоррупционной политики, местного самоуправления, депутатской деятельности и этики, - ПН): то кворумы не собирали, то придирались к каким-то формальностям. Скорее всего, кто-то принимал решение. «Регионалы» говорили: «Давайте мы и деньги найдем, и помещение, и все будет, и развивать его буду, только дайте мне подвал». Предположить, кто этим занимается, теоретически можно. Я подозреваю, что будет желание либо за копейки просто к рукам прибрать, либо просто поставят туда свое управление. Вполне возможно, что эти вещи являются частью системы, может совпадение, – отметил Индиков.

Также Ярослав Индиков посетовал на несвоевременное поступление средств на счет КП, в связи с чем накануне праздников работники телеканала остались без заработной платы.

- Телеканалы «Николаев» и «Март» вроде бы как муниципальные, их должны поддерживать. Но вместо того, чтоб заложить в бюджет какую-то сумму, чтоб гарантировать зарплату, а у меня при достаточно маленьком количества народа – 20 человек будет – месячный бюджет составляет 250 тысяч. Это со всеми платежами, трансляцией, «коммуналкой», налоговые отчисления и так далее. И вот кого-то там выгнали, Распорядители средств заключили с нами договоров на 600 тысяч на два месяца работы. И никаких других способов зарабатывать у нас, как реклама, нет, - добавил Индиков.

Напомним, что исполняющая обязанности Николаевского городского головы, секретарь горсовета Татьяна Казакова назначила бывшего руководителя областного телеканала «Николаев» на должность и.о. директора коммунального предприятия «Март».

Виолетта Чех

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русскийобщество